Ab Sonntag dürfen in Niedersachsen nur noch geimpfte und genesene Kunden einkaufen uneingeschränkt einkaufen. Ungeimpften bleibt der Zutritt in die meisten Geschäfte verwehrt. Die Landesregierung musste das Inkrafttreten der Regelung wegen eines Gerichtsurteils um einen Tag verschieben.

2G in Niedersachsens Einzelhandel: Neue Regel gilt ab Sonntag

Corona - 2G in Niedersachsens Einzelhandel: Neue Regel gilt ab Sonntag

Corona - 2G in Niedersachsens Einzelhandel: Neue Regel gilt ab Sonntag