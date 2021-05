Hannover

Das sieht so gar nicht gut aus für die Landesregierung, vor allem für die SPD-Seite: Am Dienstag verkünden Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Sozialministerin Daniela Behrens mit viel Tamtam die Impfung von Hunderttausenden Schülern noch vor den Sommerferien. Und am Freitag müssen sie die ehrgeizigen Pläne wieder in die Schublade packen. Der Spott der Opposition lässt nicht lange auf sich warten. Und auch viele Eltern, Schüler und Lehrer in Niedersachsen, deren Hoffnungen geweckt wurden, sind vergrätzt.

Bund hat Impfstoff zugesagt

Den Fehler allein beim Land zu suchen, ist aber nicht richtig. Denn der Bund hat ja ganz offensichtlich die zusätzliche Lieferungen von Impfstoff für Minderjährige zugesagt. Doch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte dabei den Mund wohl wieder einmal zu voll genommen. Seinen Ruf als Ankündigungsminister hat er damit eindrucksvoll untermauert. Grundsätzlich war die Idee richtig, auch den Jüngeren, die in der Corona-Pandemie lange zurückstecken mussten, einen Impfschutz anzubieten. Die Gefahr einer neuen Neiddebatte angesichts von elend langen Wartelisten für die priorisierten Gruppen wäre allerdings wohl nur mit zusätzlichem Impfstoff zu verhindern gewesen. Diese Seifenblase ist jetzt zerplatzt.

Zu viele Versprechungen

Die eher mittelprächtig laufende Impfkampagne in Deutschland ist damit um eine Enttäuschung reicher. Den Regierungen von Bund und einigen Ländern muss man vorhalten, dass sie – auch unter dem öffentlichen Druck – manchmal zu viel zu schnell versprechen. Niedersachsen wäre besser beraten gewesen, sich mit den Plänen für die Schulen zumindest bis zum Impfgipfel bedeckt zu halten. Dann hätte Spahn die Kritik alleine einstecken müssen.

Von Marco Seng