Rostock

Im Rewe-Supermarkt im Rostocker Stadtteil Groß Klein müssen Kunden einen Corona-Aufschlag für Toilettenpapier bezahlen. Für die zweite Packung sind fünf Euro mehr fällig und für die dritte zehn Euro mehr. Wie eine Mitarbeiterin auf Nachfrage der „ Ostsee-Zeitung“ sagt, ist diese Regelung bereits vor einigen Tagen eingeführt worden. Hintergrund sei die wachsende Zahl an Hamsterkäufen.

„Um zu gewährleisten, dass alle Kunden Toilettenpapier und Küchentücher bekommen, erheben wir einen Corona-Aufschlag von fünf Euro ab dem zweiten Paket“, steht auf einem Zettel an einem Regal. Nach Auskunft der Mitarbeiterin kauften Kunden zuletzt mitunter vier oder fünf Packungen. Durch den Aufschlag sei das aber eingedämmt worden. „Es wird nun nur noch eine Packung gekauft“, so die Frau. Dennoch seien die Regale in dem Supermarkt nun seit Tagen leer.

In einem Rewe-Supermarkt in Rostock müssen Kunden für Toilettenpapier einen Corona-Aufschlag zahlen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Absatz von Klopapier im Oktober fast verdoppelt

Im Frühjahr gehörte Toilettenpapier in Deutschland zu den wohl begehrtesten Artikeln. Alleine für Februar und März meldeten die Produzenten eine zeitweise Absatzsteigerung von rund 700 Prozent. Die Vorratskäufe vieler Verbraucher führten schon damals dazu, dass die Rollen in den Geschäften nur noch limitiert an die Kunden weitergegeben wurden.

Das scheint sich nun zumindest im Ansatz zu wiederholen. Wie eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes ergab, war der Absatz von Toilettenpapier in der Woche vom 12. bis 17. Oktober 2020 fast doppelt so hoch (plus 89,9 Prozent) wie im Durchschnitt der Vorkrisen-Monate August 2019 bis Januar 2020.

„Es gibt keinen Grund, Hamsterkäufe zu tätigen“

Dass die Nachfrage nach Klopapier im Herbst angesichts der sich wieder zuspitzenden Corona-Lage erneut steigt, bestätigen auch einige Supermarkt-Ketten. „In einigen Regionen und Filialen verzeichnen wir eine leicht erhöhte Nachfrage in unserem Hygienesortiment“, berichtet Isabel Lehmann, Pressesprecherin von Lidl Deutschland. Ulrich Schrage, Geschäftsführer des Norma Logistikzentrums Ostsee in Dummerstorf, konnte ebenfalls beobachten, dass der Trend wieder in Richtung Bevorratung geht: „Derzeit können wir einen leichten Anstieg der Toilettenpapier-Verkäufe erkennen. So schlimm wie im Frühjahr ist es aber noch lange nicht.“

Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nord, rät Verbrauchern dringend von unnötigen Vorratskäufen ab: „Es gibt keinen Grund, Hamsterkäufe zu tätigen, wir haben von allem genug. Schon im Frühjahr war alles da. Nur haben die Leute dann das Meiste einfach weggekauft.“

