Corona-Ausbruch: 300 Menschen im Eichsfeldkreis unter Quarantäne

Heiligenstadt

Nach einem Corona-Ausbruch im Landkreis Eichsfeld steigt die Zahl der mit dem Sars-Cov-II-Virus-Infizierten weiter an. Am Sonntag teilte die Verwaltung des Landkreises mit, dass 300 Menschen unter Quarantäne gestellt worden. Und: „Parallel zur heutigen Sitzung des Krisenstabs werden andernorts 250 Personen auf mögliche COVID-19-Infektionen getestet“, so die Mitteilung. Mit den Ergebnissen sei in den kommenden zwei Tagen zu rechnen.

Mit Stand vom Sonntag stieg die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden noch einmal um fünf Personen an. Aktuell infiziert waren am Sonntag 36 Menschen.

Anzeige

Wie die Landkreisverwaltung des Eichsfeldkreises außerdem mitteilt, verhängt die Verwaltung ab Montag strengere Regeln und Beschränkungen. „Aufgrund weiter ansteigender Covid-19-Neuinfektionen im Kontext privater Familienfeiern ist der Verwaltungsstab heute bereits zum zweiten Mal in dieser Woche zusammen gekommen und hat zur aktuellen Lage und den zu erwartenden Entwicklungen beraten“, teilt die Verwaltung am Sonnabend mit. Es sei davon auszugehen, dass noch an diesem Wochenende der Schwellenwert von 35 Infizierten erreicht wird. Deshalb würden nun bereits „konkrete Maßnahmen zur Einschränkung von Covid-19-Infektionen“ festgelegt . Diese sollen zum Beginn der kommenden Woche offiziell vom Landrat verfügt werden.

Lesen Sie auch: Private Feiern in NRW auf 50 Gäste begrenzt

Einschränkungen bei privaten Feiern

Danach müssen sich die die Einwohner im Landkreis Eichsfeld darauf einstellen, dass private Feiern ab der kommenden Woche nur noch unter der Voraussetzung stattfinden dürfen, dass die Anzahl der Gäste auf 15 in der eigenen Wohnung oder maximal 30 in Gaststätten oder gemieteten Räumen beschränkt wird. „Darüber hinaus sind alle privaten Feierlichkeiten ab 15 Gästen beim Gesundheitsamt anzuzeigen“, teilt die Verwaltung mit.

Mit weiteren Maßnahmen ist nach Abstimmung der Stabsmitglieder ab einem Schwellenwert von 50 Infizierten zu rechnen. Dazu gehören dann eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum des gesamten Landkreises sowie die Aktivierung der Besuchsbeschränkungen in Pflegeheimen.

Auch interessant: Wegen Corona-Beherbergungsverbot: Ende der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst unklar

Corona-Hotline geschaltet

„Bereits heute appelliert der Krisenstab an die Einwohner des Landkreises Eichsfeld, private Feiern möglichst auf den Familienkreis zu beschränken oder sogar darauf zu verzichten“, so die Mitteilung. Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (Telefon 03606/ 650-5555) ist Sonnabend und Sonntag sowie Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 16 Uhr erreichbar. Anfragen können per E-Mail an corona@kreis-eic.de gesendet werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg verschärft Maskenpflicht auch an der frischen Luft

Größerer Corona-Ausbruch nach Familienfeiern

Am Freitag war bekannt geworden, dass es nach Familienfeiern im Landkreis Eichsfeld zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen war. 20 Neuinfektionen seien auf zwei private Feiern von Familien aus Heiligenstadt und Uder zurückzuführen, wie der Landkreis am Freitagabend mitteilte. Der Landkreis Eichsfeld gab zudem bekannt, dass zunächst innerhalb von 24 Stunden 24 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus verzeichnet worden waren.

„Achten Sie bitte auf die Einhaltung der Abstands-und Hygieneregeln sowie das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung – auch auf privaten Veranstaltungen und Familienfeiern“, rät die Verwaltung.

Von Britta Bielefeld