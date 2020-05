Corona-Ausbruch: Asylbewerber-Unterkunft im Kreis Gifhorn unter Quarantäne

Ehra-Lessien

Eine ganze Zeit lang waren die Corona-Zahlen im Landkreis Gifhorn stabil. Jetzt sind die Zahlen gestiegen. Von Freitag auf Samstag nahm die Zahl der Erkrankten von 128 auf 136 zu – die acht Neuinfektionen stehen in Verbindung mit der Flüchtlingsunterkunft in Ehra Lessien. Die Einrichtung wurde vom Landkreis am Samstag unter Quarantäne gestellt. Polizei und Sicherheitsfirma sichern das Gelände ab.

In der Flüchtlingsunterkunft hat sich am späten Freitagabend laut Landrat Dr. Andreas Ebel ein Verdachtsfall in Bezug auf das Corona-Virus bestätigt. Amtsarzt Josef Kraft nahm gemeinsam mit Mitarbeitern des Gesundheitsamtes des Landkreises Gifhorn am Samstagmorgen weitere Abstriche von 24 Personen, die in direktem Kontakt mit der infizierten Person gestanden haben, weil sie alle in einem Gebäude wohnen. Die Testergebnisse ergaben, dass sieben Personen ebenfalls positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Alle positiv getesteten Personen sind isoliert auf dem Gelände in Ehra-Lessien und ihr Gesundheitszustand wird regelmäßig überprüft. Wo sich die Personen angesteckt haben könnten, ist derzeit noch nicht geklärt.

Bei der Person, von der offenbar die Infizierungen ausgehen, handelt es sich nach Informationen der Aller-Zeitung um einen aus Afrika stammenden Mann. Ihm gehe es den Umständen entsprechend schon wieder besser, hieß es vom Landrat. Am Montag wird Amtsarzt Josef Kraft mit seinem Team alle weiteren der rund 160 Bewohnerinnen und Bewohner der Flüchtlingsunterkunft abstreichen. Die Ergebnisse werden für Dienstag erwartet.

Bürgermeister für Einwohner ansprechbar

Ehra-Lessiens Bürgermeister Jörg Böse hatte der Landkreis frühzeitig informiert. „Das ist die Art der Kommunikation, die ich mir wünsche“, sagte Böse der Aller-Zeitung. Er könne sich gut vorstellen, dass jetzt Bürger der Gemeinde unruhig würden, aber: „Wir kennen Corona seit mehreren Monaten, wissen, wie wir uns verhalten sollen. Wer Symptome hat, sollte sich jetzt testen lassen.“ Nun hoffe er, dass der Landkreis gleich zu Anfang der Woche die Schule in der Gemeinde informiere, die von Flüchtlingskindern besucht würde. Dass die Dorfbewohner sich Sorgen machen müssen, glaubt er hingegen nicht: „Wegen Corona waren in den vergangenen Wochen schon weniger Bewohner der Unterkunft unterwegs – und dann mit Masken.“

Die Polizei kontrolliert mit Unterstützung der vor Ort tätigen Sicherheitsfirma das Gelände rund um die Flüchtlingsunterkunft in Ehra-Lessien. Ziel ist es, dass keine Bewohnerin und kein Bewohner die Anlage verlässt und nur berechtigte Personen Zutritt zu dem Gelände erhalten. In Absprache mit dem Präsidenten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes wurde das gesamte Gelände vorsorglich unter Quarantäne gestellt.

2000 Masken auf dem Gelände verteilt

Um eine Ausbreitung des Corona-Virus innerhalb der Flüchtlingsunterkunft zu vermeiden, dürfen diejenigen, die in einem Gebäude mit den bisher positiv getesteten Personen leben, sich bis auf Weiteres nur innerhalb dieses Gebäudes aufhalten. Auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der übrigen Gebäude wird dafür gesorgt, dass diese keinen Kontakt mehr zu Personen außerhalb ihres Gebäudes haben, um die Verbreitung des Virus zu unterbrechen. Außerdem verteilte die Kreisverwaltung laut Ebel kurzfristig 2000 Masken und Desinfektionsmittel in dem Camp, um alle Beteiligten ausreichend zu schützen. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter erklären den Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort die Situation. Zusätzlich sind Dolmetscher dabei, die Einzelheiten individuell in verschiedene Sprachen übermitteln und klären können.

Das DRK kümmerte sich sofort um die Versorgung mit Lebensmitteln für die Personen vor Ort. Außerdem waren Mitglieder des THW vor Ort, um notwendige Versorgungsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Beispielsweise wird daran gearbeitet, weitere Gebäude auf dem Gelände soweit herzurichten, um die Personen räumlich zu trennen und mehr Platz für jeden Einzelnen zu schaffen. Bei allen Einsätzen wird auf nötige Schutz- und Hygienemaßnahmen geachtet, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Von Thorsten Behrens