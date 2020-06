Corona-Ausbruch im Grenzdurchgangslager Friedland

Friedland

In der Gemeinde Friedland ist es zu einem deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen gekommen. Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl der insgesamt infizierten Personen um 16 auf nun 22. „Grund sind positive Befunde aus einem Reihentest im Grenzdurchgangslager Friedland“, bestätigt Ulrich Lottmann, Pressesprecher des Landkreises Göttingen. Es handele sich um einen örtlich begrenzten Ausbruch.

Nach dem Bekanntwerden von Verdachtsfällen seien die betroffenen Personen in der Einrichtung isoliert und Kontakte nachverfolgt worden. In Zusammenarbeit mit dem Krisenstab des Landkreises und dem Robert-Koch-Institut seien alle potenziellen Kontaktpersonen getestet worden. „Die vorliegenden Ergebnisse vermitteln ein klares Bild vom Corona-Geschehen im Lager Friedland“, betont Lottmann. Alle Maßnahmen seien zwischen Landesaufnahmebehörde, Krisenstab des Landkreises und der Gemeinde Friedland abgestimmt.

Familie kam mit Corona-Symptomen im Lager an

„Eine vierköpfige Familie hatte bei der Ankunft im Lager am vergangenen Donnerstag Symptome gezeigt und ist deshalb direkt getestet worden“, berichtet Hannah Hintze, Pressesprecherin der Landesaufnahmebehörde. Nachdem alle vier Testergebnisse positiv gewesen seien, habe die Behörde am Sonntag eine Reihentestung im gesamten Komplex veranlasst. Ergebnis: Insgesamt 19 Bewohnerinnen und Bewohner sowie eine Mitarbeiterin eines Dienstleisters sind laut Hintze mit dem Corona-Virus infiziert. Alle betroffenen Personen seien isoliert untergebracht und unter häusliche Quarantäne gestellt worden. „Wir haben momentan nur 190 Bewohner im Lager und hatten deshalb auch einige komplett leer stehende Gebäude zur Verfügung, die wir dafür nutzen konnten“, so Hintze. Das Ausbruch-Geschehen sei „unter Kontrolle“.

Am Donnerstag, 2. Juli, soll es eine Nachtestung geben; bis auf Weiteres werden nur noch Spätaussiedler im Lager Friedland aufgenommen. „Dazu sind wir ja verpflichtet“, sagt Hintze. Neu ankommende Asylbewerber würden derzeit aber nicht mehr nach Friedland gebracht.

Von Markus Riese