Duderstadt

In der Kindertagesstätte St. Klaus in Duderstadt gibt es mehrere Fälle einer Infektion mit dem Corona-Virus. Deshalb bleibe die Einrichtung bis auf Weiteres geschlossen, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Göttingen. Angesteckt haben sich demnach Beschäftigte und Kinder. Die vorsorgliche Schließung habe der Caritasverband Südniedersachsen als Träger der Einrichtung in der Leddergasse in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Krisenstab des Landkreises Göttingen beschlossen, heißt es.

„Der Schutz der Menschen hat Vorrang. Deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Jetzt greifen die für einen solchen Fall vorbereiteten Maßnahmen“, erläutert Ralf Regenhardt, Vorstandssprecher des Caritasverbands. Nachdem bei einem Kind, das die Kita besucht, Symptome festgestellt worden waren, die den Verdacht auf eine Infektion mit Covid-19 nahelegten, ergab ein Test einen positiven Befund. Für sämtliche Kontaktpersonen, das Gesundheitsamt ermittelte 36, sei unverzüglich häusliche Quarantäne angeordnet worden, verbunden mit einem Reihentest. Da die Ergebnisse am Freitag noch nicht vorlagen, blieb die Kita bereits an diesem Tag vorsorglich geschlossen.

Alle Kinder aus den vier Gruppen werden getestet

Das Ergebnis der Tests zeigte am Sonntag sechs weitere Infektionen bei Erzieherinnen und Kindern. Vier Kinder und drei Betreuer haben sich infiziert (Stand Sonntag). Alle Kinder aus den vier Gruppen der Einrichtung sowie die Beschäftigten und weitere Kontaktpersonen der Kategorie 1, das sollen bis zu 100 Personen sein, würden nun getestet. Sie alle seien unter Quarantäne gestellt. „Damit gewinnen wir ein klares Bild vom Infektionsgeschehen. Wir können Infizierten schnellstmöglich helfen und Nichtinfizierte effektiv schützen“, führt die Leiterin des Krisenstabs, Kreisrätin Marlies Dornieden ( CDU), aus.

Wie viele Menschen konkret unter Quarantäne stehen, wollte eine Mitarbeiterin des gemeinsamen Gesundheitsamtes von Stadt und Landkreis Göttingen am Sonntagnachmittag auf Nachfrage nicht sagen. Diese Auskunft müsse die Pressestelle der Stadtverwaltung Göttingen erteilen. Die war jedoch nicht erreichbar.

Ralf Regenhardt vom Caritasverband hatte die Kita bereits am Freitag vorsorglich schließen lassen, nachdem bei einer Kontaktperson der Virus festgestellt worden war. Quelle: Frank Beckenbach

Kontaktpersonen müssen 14 Tage in Quarantäne

Zur Kategorie 1 gehören Personen, die mindestens 15 Minuten in einem unmittelbaren Kontakt mit einem infizierten Menschen gestanden haben (face-to-face-Kontakt). Sie müssen grundsätzlich 14 Tage in Quarantäne. Schwere Verläufe sind bisher in Duderstadt bei den Erkrankten nicht bekannt, niemand musste bis Sonntag ärztlich behandelt werden. Die neuen Testergebnisse sollen Mittwochabend vorliegen. „Dann müssen wir sehen, welche weiteren Entscheidungen zu treffen sind“, sagt Dornieden.

Offenbar sind vorerst keine weiteren Einrichtungen, wie etwa Grundschulen, von Schließungen betroffen. Entsprechende Kontakte, beispielsweise durch Geschwister, seien nicht nachgewiesen. „Wäre das vom Gesundheitsamt festgestellt worden, würden wir diese Personen ebenfalls in die Testungen einschließen“, versichert Dornieden. Ein solcher Hinweis liege aber nicht vor.

Testort wird die Kita in Duderstadt sein

Getestet werden sollen nun alle Kontaktpersonen direkt in der Kita St. Klaus. Diese Variante habe sich auch andernorts bewährt und sei am einfachsten zu händeln, da nicht jeder Hausarzt Abstriche vornehme, erläutert die Kreisrätin. „Und unser Testpersonal muss nur einmal Schutzkleidung anlegen“, legt sie dar. Diese Teams, die sich zum Teil aus Landkreis-eigenem Personal und Ärzten (auch aus den Reihen des Kreistags) zusammensetzen, würden je nach Bedarfsfall neu gebildet. Im Falle des Ausbruchs im Göttinger Iduna-Zentrum hätten auch Mediziner des Robert-Koch-Instituts ( RKI), die sich seinerzeit in Göttingen aufhielten, dazugehört.

Der Corona-Ausbruch in der Duderstädter Kita St. Klaus ist im Landkreis Göttingen der erste in einem Kindergarten. „Wir können es schaffen, das Ausbruchsgeschehen lokal zu begrenzen und schnell zu beenden. Deshalb testen wir durch“, sagt Dornieden. Wichtig sei es freilich auch, dass sich alle betroffenen Personen an die Vorgaben halten.

Von Ulrich Meinhard