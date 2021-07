Frau Behrens, eine nicht ganz so ernste Frage zu einem ernsten Thema: Wie haben Sie es in Ihrer kurzen Amtszeit als Sozial- und Gesundheitsministerin geschafft, die Inzidenz in Niedersachsen von 65 auf 5 zu senken?

Das liegt weniger an mir, sondern daran, dass sich viele Leute an die Regeln halten. Die gute Inzidenz jetzt ist drei Gründen geschuldet. Wir hatten über viele Monate sehr strenge Kontaktbeschränkungen im Bereich des Privatlebens, in der Kultur, bei Veranstaltungen, im ÖPNV. Dadurch konnte das Infektionsgeschehen heruntergedrückt werden. Der zweite Grund ist die Witterung – das Coronavirus scheint den Sommer nicht zu mögen. Der dritte ist die gute Impfquote.

Die Gefühlslage ist ja derzeit trotzdem etwas gemischt. Die einen wollen alle Beschränkungen abschaffen, die anderen warnen vor der vierten Welle? Wie schätzen Sie das ein?

Das ist nicht so einfach zu beantworten. Die Deltavariante ist in Niedersachsen ja schon die vorherrschende Variante. Was wir aber feststellen ist, dass sich die Infektionen bisher nur leicht erhöht haben durch Delta. Wir wissen zudem aus den bisherigen Erkenntnissen, dass alle vier Impfstoffe, die wir in Deutschland haben, gut bei der Deltavariante helfen. Wir haben auch kein hohes Aufkommen bei den Krankheits- und Intensivfällen. Das stimmt uns zuversichtlich, dass wir in einen anderen Herbst gehen. Unser Ziel ist, viele Menschen zu impfen, damit man sich an den Virusvarianten, die es weiterhin auf der Welt geben wird, nicht mehr schwer erkrankt.

Was macht den Niedersachsen besser als England, wo sich die Deltavariante trotz hoher Impfquote rasant ausbreitet?

Wenn ich mir die englischen Daten anschaue, dann hat man sich dort zunächst auf die Erstimpfung konzentriert und relativ spät mit den Zweitimpfungen angefangen. Wir haben uns wie alle Bundesländer an die empfohlenen Impfintervalle gehalten. Bei der Deltavariante scheint die Zweitimpfung besonders wichtig zu sein. Des Weiteren hat Großbritannien viele Kontaktbeschränkungen und Regelungen aufgegeben. Abstands- und Hygieneregeln werden offensichtlich nicht mehr als wichtig gesehen. Man sieht ja bei der Fußball-EM, was da los ist. Es wird kaum noch Abstand gehalten und die Masken werden nicht mehr getragen. Sollte bei uns die Inzidenz steigen, dann greift der Stufenplan und die bekannten Auflagen und Einschränkungen kommen sofort zum tragen. Ich empfinde das Vorgehen in Großbritannien als zu leichtsinnig.

Für eine Herdenimmunität sollte die Impfquote bei 85 Prozent der Bevölkerung liegen, sagt die Wissenschaft. Wann ist dieses Ziel in Niedersachsen erreicht?

Das Ziel 85 Prozent wird schwierig zu erreichen sein. Allein 11 Prozent der Niedersachsen sind unter zwölf. Da kann man derzeit gar nicht impfen, weil es keinen Impfstoff gibt. Das muss man schon mal abziehen. Und 6 Prozent sind zwischen zwölf und 16. Die können aktuell nur eingeschränkt geimpft werden. Von daher halte ich eine Impfquote von 85 Prozent für einen theoretischen Wert, der nicht erreichbar ist.

Also funktioniert das mit der Herdenimmunität gar nicht?

Auf der Warteliste des Impfportals stehen noch rund 80.000 Menschen. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Bei den Erwachsenen brauchen wir eine sehr hohe Immunisierung. Wenn wir uns auf 85 Prozent der Erwachsenen konzentrieren, dann ist das ein realistischer Wert, den man anpeilen sollte. Das bedeutet für die gesamte Bevölkerung eine Quote von 70 bis 75 Prozent Zweitimpfungen bis Herbst. Diese Quote ist erreichbar, aber dafür müssen wir noch ganz viel werben und die Leute überzeugen. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir aus dem Impfstoffmangel rauskommen, im Grunde ausreichend Impfstoff zur Verfügung haben. Aber wir stellen fest, dass wir mehr als in den vergangenen Wochen werben und überzeugen müssen fürs Impfen.

Ist die Warteliste abgearbeitet?

Die Warteliste ist so gut wie abgearbeitet. Wir haben noch rund 80 000 Menschen darauf stehen. Man kann davon ausgehen, dass diejenigen, die sich jetzt eintragen in den nächsten zehn bis 14 Tagen einen Termin haben. Der Impfstoff kommt besser als noch im ersten oder zweiten Quartal.

Man hört immer wieder, dass Impfstoff nicht verbraucht werden kann und weggeworfen werden muss?

Das haben wir nicht als Massenphänomen. Die Impfzentren sind flexibel aufgestellt, wenn etwas übrig bleibt. Es kommt vor, dass Menschen ihre Termine absagen. Über das Impfportal sind das etwa 4 Prozent. Aber das ist kein großes Problem. Bisher haben wir es immer geschafft, dass wir alles verimpft haben – in Niedersachsen bisher insgesamt 7,5 Millionen Dosen. Wenn es Einzelfälle gab, dann sind sie gering.

Wen wollen sie mit der Werbung fürs Impfen erreichen? Welche Gruppen haben sie als Problem ausgemacht?

Wir haben eine sehr hohe Erst- und Zweitimpfungsquote bei den über 60-Jährigen. Die sind gar nicht mehr so sehr im Fokus. Wir haben eine sehr hohe Impfquote bei den Gruppen, die mit gefährdeten Menschen beziehungsweise Kindern und Jugendlichen zu tun haben, also in Schulen, Kitas, Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Wo wir noch eine geringe Beteiligung haben, ist in der Altersgruppe zwischen 20 und 40. Wir haben noch Luft nach oben in Gegenden, in den Menschen mit niedrigem Einkommen oder hohem Migrationsanteil leben. Darauf wird unsere Werbekampagne ausgerichtet sein. Wir gehen jetzt raus über soziale Medien, weil wir damit viele Menschen gut erreichen – in acht Sprachen neben Deutsch. Anfang August fangen wir an mit Werbung auf Plakaten und in Printmedien. Und die Impfzentren sind gebeten mit mobilen Impfteams und Impfaktionen rauszugehen. Wir wollen auch Infobusse durchs Land schicken.

Planen Sie auch Gewinnspiele oder ähnliches, um die Menschen zu locken?

Wir haben das bisher nicht vor. Wir wollen mit der Argumentation, sich vor einer Virusinfektion zu schützen, werben. Besondere Belohnungssysteme sind nicht geplant.

Wenn alle ein Impfangebot erhalten haben, dann können wir alle Maßnahmen gegen Corona aufheben. Würden Sie sich bei diesem Satz anschließen?

Ich halte das für eine gewagte These ehrlich gesagt. Dabei blendet man aus, dass wir einem großen Teil der Gesellschaft gar kein Impfangebot machen können. Das sind die Kinder. Und auch bei den Jugendlichen ist das ja bisher nur bei Vorerkrankungen möglich. Also haben wir auch da keine hohe Impfquote und damit keinen Schutz. Alleine deshalb kann man sich der Idee nur schwer nähern, alle Beschränkungen aufzuheben. Und man muss genau analysieren, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt, wenn alle aus dem Urlaub wieder da sind, wenn die Deltavariante in ganz Europa die vorherrschende Variante ist. Die Pandemielage erscheint derzeit entspannt. Das ist ein Trugschluss.

Wie viele Varianten wollen Sie bis zur Rückkehr in die Normalität abwarten?

Ich gehe davon aus, dass die vierte Welle kommen wird. Es wird nur die Frage sein, wie wirkt sie sich aus. Wenn wir eine hohe Anzahl von Menschen in der Gesellschaft haben, die geimpft sind, dann haben wir auch eine hohe Schutzfunktion für alle insgesamt. Wie hoch die Impfquote ist, werden wir am Ende des Sommer wissen. Der zweite Maßstab ist die Belegung der Intensivstationen. Bleibt sie so niedrig wie jetzt oder entwickelt sie sich anders. Und dann gucken wir uns die Inzidenz an. Wenn wir feststellen, das Infektionsgeschehen ist sehr hoch, aber es löst keine Erkrankungen mehr aus, dann können wir uns andere Parameter überlegen. Auch im Sommer 2020 war die Entwicklung gut. Ob das jetzt belastbar ist, wissen wir Ende August oder Anfang September.

„Wo sie uns schützen kann, sollte die Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin angewendet werden“, findet Quelle: Matthias Balk/dpa

Eine Null-Inzidenz wie in Nordrhein-Westfalen, bei der in den betreffenden Regionen alle Beschränkungen aufgehoben werde, ist also in Niedersachsen nicht geplant?

Nein, das haben wir bisher im Impfstufenplan nicht vorgesehen. Wir haben da die Inzidenz null bis zehn, die noch ein paar Einschränkungen hat. Und die halten wir auch für geboten. Die Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Mund-Nase-Bedeckung sind sehr einfache Maßnahmen, aber helfen sehr viel gegen Infektionen. Wenn man bedenkt, dass es alleine durch die Mund-Nasen-Bedeckung in den vergangenen zwölf Monaten keine Grippewelle gab, dann kann man sehen, wie ein einfaches Instrument ganz viel hilft. Von daher müssen wir uns damit anfreunden, dass uns diese Maßnahmen noch eine Weile beschäftigen werden.

Die Maskenpflicht wird also vorerst bleiben? Draußen und drinnen?

Also ich halte sie für keine schwere Belastung der Menschen und ein akzeptiertes Instrument. Sie ist weiterhin da wichtig, wo wir mit vielen Menschen eng zusammen sind, zum Beispiel im ÖPNV, bei Veranstaltungen und an viel besuchten Orten. Wo sie uns schützen kann, sollte die Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin angewendet werden.

Die Fußball-Saison beginnt bald wieder: Wie viele Fans würde die Gesundheitsministerin ins Stadion lassen?

Ich finde den Weg, den die Münchener gegangen sind im Rahmen der EM mit 14.000 Zuschauern, einem Hygiene- und Abstandskonzept und einer Lenkung der Fans akzeptabel und machbar. Ich kann mir keine vollen Stadien im Herbst vorstellen, denn dafür ist die Lage noch zu unüberschaubar. Aber, dass wir die Stadien wieder öffnen, kann ich mir vorstellen und, dass wir sie zum Beispiel mit einem Drittel belegen, kann ich mir auch vorstellen. Entsprechende Regelungen werden wir in der neuen Corona-Verordnung ab dem 16. Juli auch abbilden.

Was wird da genau drin stehen?

Die Bundesländer haben sich ja mit der Bundesregierung auf Veranstaltungen über 5000 Zuschauern geeinigt. Das setzen wir in Niedersachsen um. In der neuen Verordnung werden die Bedingungen für solche Veranstaltungen beschrieben. Danach ist es möglich, mit einer begrenzten Zuschauerzahl auch Stadien wieder zu öffnen.

Wird die neue Verordnung noch so umfassend wie die letzte?

Behrens: Ja, wir haben zwar keine so hohe Inzidenz mehr, deswegen muss man sich die meisten Stufen über zehn nicht ankucken. Wir werden die Verordnung in wesentlichen Teilen fortschreiben und erweitern um die Zulassung von Großveranstaltungen, wie mit dem Bund und den anderen Ländern vereinbart.

Das heißt, die Niedersachsen müssen noch einige Zeit mit Corona-Verordnungen leben?

Ja, das müssen sie noch solange es diese Pandemie gibt und damit die Gefahr für die Gesundheitslage. Die Corona-Verordnung ist die Basis für die Spielregeln, damit wir uns gut miteinander schützen können. Ich habe den Eindruck, dass die wesentlichen Regeln von der Mehrheit der Bevölkerung verstanden und akzeptiert sind, sonst hätten wir eine andere Inzidenz.

Wird man irgendwann von einem Ende der Pandemie sprechen können und müssen wir mit dem Coronavirus leben?

Ich glaube, wir werden uns irgendwann an diese Virusinfektion gewöhnen, weil wir durch die Impfung gut damit umgehen können. Corona wird eine normale Krankheitsgefahr werden. Wir werden uns wohl regelmäßig und einmal im Jahr gegen Covid-19 impfen lassen müssen. Ansonsten haben wir in den vergangenen 15 bis 18 Monaten sehr viel gelernt und sind auf eine nächste Großschadenslage besser vorbereitet.

Von Marco Seng