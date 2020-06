Kiel

Inzwischen ist Camping in allen Bundesländern wieder erlaubt – wenn auch teilweise noch mit Einschränkungen. Doch haben Dauercamper eigentlich Anspruch auf Schadenersatz für die Wochen, in denen sie ihre Stellfläche nicht nutzen konnten? Laut Landesverband der Campingwirtschaft in Schleswig-Holstein hat jeder Platz individuelle Mietverträge, sodass keine generalisierende Aussage möglich sei, wie verfahren wird.

Die meisten Verträge zwischen Betreibern und Dauercampern enthalten für so einen Fall keine Regelungen. „Wenn der Campingplatz schließen muss, liegt damit eine Vertragsstörung vor. Denn es ist dem Betreiber unmöglich, die angebotenen Dienstleistungen zu gewährleisten“, erklärt Vivien Rehder von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Damit seien beide Vertragspartner von ihrer Leistungspflicht befreit.

Was können Dauercamper tun?

Sie rät dazu, mit dem Betreiber des Platzes eine einvernehmliche Lösung zu suchen. Eine Maßnahme könne sein, den Vertrag zeitweise ruhen zu lassen. Für eine außerordentliche Kündigung des Vertrags dürfte eine vorübergehende Schließung wegen Corona in der Regel nicht ausreichen.

„Vielfach ist es so, dass zum Beispiel auch bei widrigen Witterungsbedingungen der Saisonbeginn verschoben werden kann“, sagt Volker Riechey, Vizevorsitzender des Landesverbands der Campingwirtschaft. Einige Plätze bieten demnach auch eine Verlängerung der Saison nach hinten an.

