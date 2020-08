Hannover

Einreisende aus Corona-Risikogebieten, die sich nicht an die Bestimmungen halten, könnten in Niedersachsen künftig mit sehr hohen Bußgeldern belangt werden. Das sieht die neue Bußgeldverordnung des Landes vor, die der HAZ vorliegt aber noch nicht endgültig verabschiedet ist. Im Vergleich zu bisherigen Regelungen werden die Sanktionen darin konkretisiert und zum Teil auch deutlich höher angesetzt.

So muss mit 500 bis 3000 Euro Bußgeld rechnen, wer sich nicht in häusliche Quarantäne begibt, wenn er aus einem Risikogebiet kommt. Zwischen 150 und 3000 Euro werden fällig, wenn der Einreisende nicht den direkten Weg zur eigenen Unterkunft wählt. Wer als Rückkehrer keinen Kontakt zum zuständigen Gesundheitsamt aufnimmt, wird mit 150 bis 2000 Euro bestraft.

Anzeige

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hatte schon am Mittwoch betont, die Menschen müssten sich auch künftig an die Abstands- und Hygieneregeln halten. „Wir werden den Kontrolldruck aber weiter erhöhen“, hatte er der HAZ gesagt.

Weitere HAZ+ Artikel

Schule bleibt ausgeklammert

Ausgeklammert bleibt in dem neuen Verordnungsentwurf, der vermutlich in der kommenden Woche offiziell vorgestellt wird, der gesamte Schulbereich – und mit ihm all die Bestimmungen, die zuletzt für helle Empörung gesorgt hatten. Hier waren etwa Bußgelder von 10.000 Euro für Schulleiter vorgesehen, wenn an den Schulen gegen die Abstands- und Hygienebestimmungen verstoßen werden sollten.

Im Gegensatz zum gekippten Entwurf wird jetzt gemahnt, dass bei der Bemessung des Bußgeldes die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt bleiben müsse. So müsse das Ausmaß des Schadens für die öffentliche Gesundheit ebenso berücksichtigt werden wie der wirtschaftliche Schaden. Bei leichter Fahrlässigkeit könne der Rahmensatz für das vorgeschlagene Bußgeld „im Einzelfall auch unterschritten werden“. Wer zum wiederholten Male geschlossene und verbotene Betriebe eröffnet oder unzulässige Veranstaltungen anbietet, kann wie bisher mit 25.000 Euro belangt werden.

Lesen Sie auch: Corona-Testzentrum am Flughafen ermittelt 104 infizierte Urlauber

100 bis 150 Euro beim Fehlen der Maske

Wer ohne Maske ein Geschäft, ein Nahverkehrsfahrzeug, ein Schiff oder Flugzeug betritt, muss mit einem Bußgeld von 100 bis 150 Euro rechnen. In der Regel wurden dafür bisher 25 Euro fällig. Wer sich nicht an die Abstandsgebote hält, wird mit 100 bis 400 Euro zur Kasse gebeten, bisher lag die Obergrenze bei 150 Euro. Teilnehmer von Versammlungen mit mehr als 10 Personen, die dabei die Abstandsgebote verletzen, müssen mit 150 bis 400 Euro rechnen. Auch Pastoren müssen aufpassen, dass bei Taufen, Beerdigungen oder ähnlichen Feiern nicht mehr als 50 Personen zusammenkommen, denn die sogenannten Veranlasser werden mit Bußgeldern von 300 bis 3000 Euro belangt.

Scharf will die Landesregierung darauf achten, dass Clubs, Diskotheken und Bordelle weiter geschlossen bleiben. Betreibern entsprechender Einrichtungen drohen Bußgelder von 3000 bis 10.000 Euro. Auch die Veranstalter von Messen und Kongressen dürfen bis zum 31. Oktober keine Großveranstaltungen durchführen. Sonst könnten ihnen Bußgelder bis zu 20.000 Euro (bisher 10.000 Euro) drohen. Wer in einer Jugendherberge Gruppen aufnimmt, die mehr als 50 Personen groß sind, muss mit 300 bis 3000 Euro rechnen. Wer ein Fitnessstudio betreibt und sich nicht an die Hygiene- und Abstandsvorschriften hält, wird mit 300 bis 3000 Euro zur Kasse gebeten, wie auch der, der zu große Gruppen (mehr als 50 Personen) in sein Studio lässt.

Von Michael B. Berger