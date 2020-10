Hannover

Die CDU in Niedersachsen hat ihren für 7. November geplanten Landesparteitag wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Der Landesvorstand hat am Montagabend eine Verschiebung auf Januar beschlossen. Dann soll es einen digitalen Landesparteitag geben. Vorausgegangen war die Entscheidung des CDU-Bundesvorstandes, aufgrund der sich zuspitzenden Infektionslage den Bundesparteitag am 4. Dezember ebenfalls zu verschieben.

An vier Standorten geplant

Die CDU in Niedersachsen hatte ursprünglich geplant, ihren Parteitag digital gestützt und unter Corona-Bedingungen auf vier verschiedene Standorte aufzuteilen und in reduzierter Präsenz durchzuführen. Dies sollte die Reisetätigkeit reduzieren und dezentrale Hygienekonzepte ermöglichen.

„Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen wollen wir aber kein unnötiges Risiko eingehen“, sagte CDU-Landeschef Bernd Althusmann am Dienstag. „Wir haben bei der Entscheidung nicht nur die aktuellen Infektionszahlen in den Blick genommen, sondern auch die steigende Anzahl von Covid-19-Patienten, die inzwischen in Krankenhäusern behandelt werden müssen.“ Insbesondere in den kommenden Tagen und Wochen sei absolute Vorsicht geboten.

Neuwahlen erst im Sommer 2021

Auf dem jetzt für Januar geplanten digitalen Parteitag will die CDU unter anderem den Leitantrag „ Niedersachsen geht voran – unser Weg aus der Krise“ beraten. Die Neuwahl des Landesvorstandes sei für den frühen Sommer 2021 vorgesehen, sobald die Infektionslage einen Wahlparteitag wieder möglich mache, hieß es.

Von Marco Seng