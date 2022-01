Bremen

Impferfolge können relativ werden. Dies merkt Bremen zurzeit. Denn bei der von allen Experten empfohlenen Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus ist das kleinste Bundesland mit einer Quote von 52,2 Prozent nur noch Durchschnitt. „Aber das reicht nicht“, sagt Andreas Dotzauer, Leiter des Laboratoriums für Virusforschung an der Universität Bremen.

Im Verlauf der im Frühjahr vergangenen Jahres gestarteten bundesweiten Impfungen hatte sich das Land Bremen schnell den Ruf des Primus erarbeitet – Politik, Verwaltung und die Wirtschaft arbeiten eng zusammen. Dies ist auch bei den Auffrischungsimpfungen der Fall. Aktuell weist das Robert-Koch-Institut (RKI) für Bremen aus, dass 85,2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind – der Bundesdurchschnitt liegt bei 72,7 Prozent.

Bremen vor Berlin und Hamburg

Das Problem laut Virologe Dotzauer: Als vollständig geimpft gelten Menschen mit erhaltener Zweitimpfung. Weil die Kampagne an der Unterweser vergleichsweise flott an Fahrt aufgenommen hatte und die Menschen entsprechend frühzeitig ihre beiden notwendigen Pikse bekommen konnten, lässt „die Schutzwirkung graduell nach“, sagt Dotzauer.

Vor diesem Hintergrund ist es für ihn kein Wunder, dass die Zahl der Ansteckungen und entsprechend die Inzidenz beim Impfprimus nach oben geschossen ist. Laut RKI-Dashboard ist Bremen mit einer Inzidenz von 1295,6 zusammen mit Berlin im vierstelligen Bereich – die Hauptstadt liegt 1055,1 auf Rang zwei, gefolgt von Hamburg mit 994,6. Alle Angaben beziehen sich auf den 19. Januar, 3.27 Uhr.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch im kommunalen Vergleich ist Bremen vorne mit dabei. Die Stadtgemeinde Bremen hält sich mit einer Inzidenz von 1361,9 auf Platz vier hinter den Berliner Bezirken Mitte mit 1797,5, Neukölln (1651,8) und Friedrichshain-Kreuzberg (1477,7). Bremerhaven liegt laut RKI-Dashboard mit einer Inzidenz von 965,2 auf Platz 19. Gemessen an absoluten Fallzahlen belegt Hamburg mit 18.425 Betroffenen die Spitzenposition – gefolgt von München mit 14.122 Corona-Infizierten.

Auch Niedersachsen lassen sich in Bremen impfen

Zu Irritationen, insbesondere bei CDU-Politikern, hat in der vergangenen Woche eine Zahl in der Bremer Impfstatistik geführt. Demnach sind 100,8 Prozent mindestens einmal versorgt. „Das RKI zählt den Impfort“, sagt dazu der Sprecher des Bremer Gesundheitsressorts, Lukas Fuhrmann. Als Teil der Kampagne seien deshalb auch Menschen aus Niedersachsen mit einem Arbeitsplatz in der Hansestadt geimpft worden, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen. Dies sei aber mit dem Land Niedersachsen abgestimmt worden. Zum Verständnis: Knapp 30 Prozent der Bremer Arbeitnehmer leben im Umland.

Bereits im Bericht zur epidemiologischen Lage vom 13. Januar stellt das Ressort von Gesundheitssenatorin Claudia Berhard (Linke) fest: Im Land Bremen sei Omikron bereits die dominante Variante. Der Anteil von Omikron in Bremen wird nach ihren Angaben des Gesundheitsressorts auf mehr als 90 Prozent geschätzt. Und: „In der Stadt Bremerhaven werden alle Neuinfektionen der (...) Omikron zugerechnet.“ Fachleute sprechen von VOC, Variant of Concern. Auf der Basis dieses Wissens haben sich die Verantwortlichen in der Stadtgemeinde sowie im Land Bremen entschieden, in den Laboren keine zusätzlichen Tests zu den Corona-Varianten durchführen zu lassen. Damit, sagte Berhard bereits in der vergangenen Woche, sollten auch die Labore entlastet werden, die aufgrund der hohen Fall- und Testzahlen inzwischen an ihre Belastungs- beziehungsweise Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. So müssen die Bremerinnen und Bremer inzwischen zwei bis drei Tage auf das Ergebnis ihres PCR-Testes warten.

Zur allgemeinen Lage im Land Bremen sagt Gesundheitssprecher Fuhrmann: „Wir haben keinen Anstieg der Intensivpatienten wegen Covid.“ In den Kliniken sei die Situation „angespannt, aber nicht dramatisch“. Ähnlich äußern sich die Sprecher der Kliniken. „Die Lage ist ernst, aber stabil“, erklärt Sprecherin Stefanie Beckröge von der kommunalen Bremer Krankenhaus-Gesellschaft „Gesundheit Nord“. Mehr als 90 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen der vier zum Unternehmen gehörenden Krankenhäuser seien ungeimpft. „Aber nicht ausschließlich“, so Beckröge, „bei den multimorbid Erkrankten wirkt die Impfung nicht richtig oder schlechter.“

Lage in den Kliniken angespannt

Neben den der Stadtgemeinde Bremen gehörenden Einrichtungen gibt es weitere sogenannte freie Kliniken. „Die Lage ist grundsätzlich angespannt“, bringt es Maurice Scharmer, Sprecher des St.-Joseph-Stifts, auf den Punkt. Die Mehrzahl der Covid-Patienten befinde sich auf der sogenannten Isolierstation – gleiches gilt für die anderen beiden freien Kliniken, das Diako und das Rotes Kreuz Krankenhaus (RKK).

Das gleiche Bild ergibt sich für die zweite Stadt des kleinsten Bundeslandes. Henning Meyer, Sprecher des Klinikums Bremerhaven Reinkenheide erklärt auf Nachfrage: „Auch aus unserer Sicht ist die Lage aktuell beherrschbar, aber weiterhin angespannt.“ Und: „Nach heutigem Stand (Montag, 17. Januar, 20 Uhr, d.R.) behandeln wir neun Corona-Patienten sowie zwei Verdachtsfälle bei uns im Hause, davon wird eine Person intensivmedizinisch versorgt.“

Hohe Impfquote hilft Krankenhäusern

Für alle Krankenhäuser im Land Bremen heißt es trotz weniger Intensivpatienten, ihr Personal umzuschichten, Dienstzeiten und Dienstpläne zu ändern. „Dies geht immer zulasten von nicht Corona versorgenden Stationen, die dann wiederum Betten reduzieren müssen“, erläutert RKK-Sprecherin Dorothee Weihe stellvertretend. Zudem gelten überall verschärfte Hygienemaßnahmen und geänderte Besuchsregelungen. So haben das St.-Joseph-Stift, das RKK und die Gesundheit Nord ein Besuchsverbot für Angehörige von Patienten verhängt. Beim Diako sind diese stark eingeschränkt.

Und die Zukunft? Für die Kliniken im Land Bremen gilt das, was Sprecher Scharmer so umschreibt: „Wir fahren auf Sicht.“ Die Beteiligten machten sich wegen der explodierenden Zahlen „große Sorgen“. Gesundheitssprecher Fuhrmann lässt etwas Optimismus durchblicken: Bremens hohe Impfquote „macht gute Voraussetzungen“ dafür, dass sich die Lage bessere.

Eine der Stellschrauben zumindest für die Stadtgemeinde Bremen ist die Wiederaufnahme der Impfkampagne mit mobilen Teams. Diese war bis auf den Einsatz in Senioren- und Pflegeeinrichtungen aufgrund der extremen Belastung der Mitarbeitenden ausgesetzt worden. Damit soll es an diesem Freitag, 21. Januar, wieder losgehen. Es sei „den Umständen geschuldet“, sagt Lübbo Roewer, Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK): „Bremen schafft damit zusätzliche Angebote vor Ort, um mehr Menschen zum Boostern zu ermuntern.“ Sämtliche mobilen Impfteams in de Stadtgemeinde Bremen stellt der Verband – sieben an der Zahl mit jeweils vier Mitarbeitenden. Sie sind ab Freitag in den Bremer Stadtteilzentren zur Stelle. Wer sich dort eine Auffrischungsimpfung abholen möchte, benötigt keinen Termin. Gleiches gilt bei einem weiteren Angebot: Auch die beiden Impftrucks des DRK sind ab Montag, 24. Januar, wieder unterwegs.

Von Ulf Buschmann