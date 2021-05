Lübeck/Kiel

Schleswig-Holstein wagt einen großen Schritt zurück in die Normalität. Stichtag ist der 17. Mai. Dabei sind jedoch wieder neue Regeln zu beachten. Wer ins Restaurant will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Nicht jeder Test wird anerkannt. Außerdem gelten weiterhin die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln.

Mit wie vielen Menschen kann man ab 17. Mai zusammenkommen?

Private Zusammenkünfte im Freien sind mit bis zu 10 Personen zulässig, auch auf der Terrasse eines Restaurants beispielsweise. Im Innenbereich aber bleibt es bei der geltenden Regelung: maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Außerdem gilt: Hygienekonzept, Testpflicht und eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Die Innengastronomie darf nur mit einem negativen Testergebnis betreten werden, das nicht älter als 24 Stunden ist. Die Betriebe sind gehalten, das zu kontrollieren und zu dokumentieren. Diese Regelungen gelten nur bei Corona-Inzidenzen unter 100. Wer draußen sitzt, braucht übrigens keinen negativen Test vorzulegen.

Welche Tests können in Hotel und Restaurant vorgelegt werden?

Vorgelegt werden kann das Ergebnis eines PCR-Tests. Möglich ist aber auch ein Antigen-Test, ein sogenannter Bürgertest. Diese Schnelltests, die vom Bund bezahlt werden, können laut Bundestestverordnung „im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden“ (§5 Coronavirus-Testverordnung – TestV). Dementsprechend kann man sich mehrmals in der Woche kostenlos einem Antigen-Schnelltest in einem Zentrum unterziehen. Wichtig ist der schriftliche Nachweis. Auch Hotels und Gastronomen können nach Auskunft des Gesundheitsministeriums in Kiel Tests anbieten, entweder für die Öffentlichkeit oder als (beobachteter) Selbsttest ausschließlich für die eigenen Kunden, dann zahlt der Kunde oder der Betrieb. Eine Übersicht der Teststellen und Testzentren finden Sie hier.

Dürfen jetzt alle wieder nach Schleswig-Holstein kommen?

Urlaub in Schleswig-Holstein ist ab Mitte Mai wieder für alle möglich. Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen ab 17. Mai wieder öffnen, und auch die Innengastronomie darf wieder Gäste empfangen. Urlauber aus anderen Bundesländern dürfen anreisen, wenn sie einen Corona-Test vorlegen.

Verlangt wird ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ein Selbsttest reicht nicht aus. Danach muss der Test alle 72 Stunden, also alle drei Tage, wiederholt werden. Die 72 Stunden zählen ab dem ersten Test zuhause, nicht ab Ankunft am Urlaubsziel. Diese Tests erfolgen in einem Testzentrum am Urlaubsort.

Ab wann muss man eine Maske tragen Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist nicht an einen Inzidenzwert gebunden und gilt in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen, Bahnhöfen und anderen innerörtlichen Bereichen sowie Straßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr, in denen typischerweise das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann. Kommunen können in ihren Allgemeinverfügungen zusätzliche Orte regeln, an denen die Maskenpflicht besteht. In Lübeck gilt sie beispielsweise in der Fußgängerzone Breite Straße sowie am Kaufhof Marli. Zulässig sind die Maskentypen: FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 – ohne Ausatmeventil. Wer einen Snack verzehren, etwas trinken oder rauchen möchte, kann dies auch in Gebieten mit Maskenpflicht tun – allerdings nicht im Gehen. Ist die Person fertig, darf sie mit Mund-Nasen-Bedeckung weiterlaufen. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zum 6. Lebensjahr, Kommunikationshelferinnen und -helfer sowie Menschen, die eine ärztliche Bescheinigung haben, dass sie keine Maske tragen brauchen.

Wie sollen sich bereits geimpfte Urlauber verhalten?

Geplant ist, Geimpfte und Genesene den Getesteten gleichzustellen. Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, sollte dies durch eine Bescheinigung nachweisen können. Wer bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, sollte den Impfpass bei sich tragen. Schleswig-Holstein orientiert sich dabei an der Bundeslinie.

Was muss beim Einkaufen beachtet werden?

Einkaufen in sämtlichen Geschäften ist nach wie vor an eine Personenzahl im Geschäft gebunden. Die Kundenzahl ist auf eine Person je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche begrenzt. Übersteigt die Verkaufsfläche jedoch 800 Quadratmeter, wird die Kundenzahl für die übersteigende Verkaufsfläche auf eine Person je 20 Quadratmeter begrenzt. Lebensmittelgeschäfte sind davon ausgenommen. Ein negativer Test muss vor dem Einkaufen nicht nachgewiesen werden. Dafür werden örtlich ab einem Inzidenzwert über 50 die Kontaktdaten der Kunden erfasst – entweder über die Luca-App oder ein Formular.

Kann man auch wieder Schwimmen gehen?

Freibäder können ausschließlich für Bahnenschwimmen und Schwimmunterricht geöffnet werden, wenn die Auslastung so begrenzt wird, dass die Einhaltung der Abstände jederzeit möglich ist. Gemeinschaftsduschen werden unter Hygieneauflagen geöffnet, Saunen, Whirlpools hingegen nicht. Hallenbäder bleiben weiter geschlossen.

Wie lange gelten diese Regeln jetzt?

Entscheidend ist die Inzidenz. Voraussetzung für die geplanten Lockerungen ist, dass die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein weiter stabil bleiben oder sogar sinken. Sollte in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 steigen, dann greift die bundesweite Notbremse.

Von Julia Paulat