Bei einem nicht angemeldeten Corona-Protest in Salzgitter ist es zu gewaltigen Auseinandersetzungen gekommen. Teilnehmende hatten versucht, eine Polizeikette zu durchbrechen. Unter den 50 Menschen waren auch Kinder – und Angehörige der rechten Szene.

Corona-Demo: „Spaziergänger“ wollen in Salzgitter Polizeikette durchbrechen – auch Kinder dabei

Unangemeldeter Protest Corona-Demo: „Spaziergänger“ wollen in Salzgitter Polizeikette durchbrechen – auch Kinder dabei