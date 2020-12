Hannover

Niedersachsen wird die Corona-Regeln verschärfen. Dies kündigte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Donnerstag vor dem Landtag an. „Die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus, wir müssen auch kleine Anstiege der Infiziertenzahlen ganz ernst nehmen“, sagte Weil. Die bevorstehenden Festtage seien zugleich „Chance und Risiko“.

So sollen zwischen dem 19. Dezember und dem 10. Januar, der Zeit der Weihnachtsferien in Niedersachsen, die Kontakte reduziert werden – „drinnen wie draußen auf fünf Personen aus zwei Haushalten“. Diese Regelung soll vom 27. Dezember auch über Silvester gelten. „Das ist ein Einschnitt, aber nötig.“ Vom 24. bis 26. Dezember sollen Familientreffen von bis zu 10 Personen möglich sein.

Verboten werden soll auch der Verkauf von Alkohol zum Direktverzehr.

Präsenzpflicht wird aufgehoben

An den Schulen soll nach Weils Worten „im Rahmen einer Gesamtstrategie“ von der kommenden Woche an, „die Praxis der Befreiung vom Unterricht erweitert werden“, also die Anwesenheitspflicht aufgehoben und das Distanzlernen ermöglicht werden. „Wir erwarten, dass die Schulen in der kommenden Woche leerer sein werden“, sagte Weil.

Zum Handel gibt es nach Weils Worten noch keine Entscheidung, hier sollen länderübergreifende Gespräche abgewartet werden. Weil betonte indes, dass die Landesregierung nichts davon halte, jetzt das Weihnachtsgeschäft vorzeitig abzusagen. Man werde mit dem Bund aber über drei Optionen reden müssen: „Entweder gar keine Schließung, eine Schließung zwischen Weihnachten und Silvester oder eine Schließung bis zum 10. Januar.“ Darüber solle am Sonntag gesprochen werden, sagte Weil.

Von Michael B. Berger