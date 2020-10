Hannover

Angesichts der drohenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Corona-Krise will der Landtag an diesem Freitag in einer Sondersitzung über die Auswirkungen der Bund-Länder-Beschlüsse auf Niedersachsen beraten. Darauf haben sich dem Vernehmen nach Koalition und Opposition am Mittwoch verständigt.

Schwere Eingriffe erwartet

„Der Höchststand an Infektionen und die heute zu erwartenden Ergebnisse des Spitzengespräches in Berlin machten eine kurzfristige Beteiligung des Parlaments notwendig“, sagte SPD-Fraktionschefin Johanne Modder am Mittwoch. Das exponentielle Wachstum der Pandemie müsse gestoppt werden. Das sieht auch die CDU-Fraktion so. Es zeichneten sich erneut schwere Eingriffe in das öffentliche und private Leben ab, erklärte Parlamentsgeschäftsführer Jens Nacke. „Es ist wichtig, dass wir das im Parlament diskutieren und alle Meinungen gehört werden.“

Opposition macht Druck

Die Opposition drängt sei Monaten auf eine stärkere Beteiligung des Landtags bei den Corona-Maßnahmen. „Wir blicken auf schwerwiegende Konsequenzen für die Wirtschaft und die Bevölkerung, dazu muss der Landtag beraten“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. „Die letzte Verordnung in Niedersachsen ist gerade fünf Tage alt und schon sollen neue, schärfere Maßnahmen beschlossen werden, ohne dass die Wirkung der bestehenden Regeln geprüft wurde“, kritisierte Birkner.

Grüne fordern Winterplan

„Wir gehen davon aus, dass die Landesregierung den Landtag umgehend über die weitreichenden Lockdown-Maßnahmen unterrichtet“, erklärte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. „Dort erwarten wir von der Landesregierung auch ein erstes Konzept, wie gerade mit dem Blick auf die Wintermonate endlich mehr Vorsorge geschaffen wird, sodass nicht immer nur kurzfristig reagiert wird.“

Von Marco Seng