Hannover

Ein Hilfspaket von mehr als 8 Milliarden Euro hat die rot-schwarze Landesregierung zur Bewältigung der Corona-Krise beschlossen – und will dafür fast in gleicher Höhe neue Schulden aufnehmen. Viel zu viel, sagt die FDP im Landtag. Nach Ansicht der Liberalen hat die Koalition sich im zweiten Nachtragshaushalt zahlreiche Projekte genehmigt, die überhaupt nichts mit Corona-Hilfe zu haben. Die Kosten dafür beziffert FDP-Fraktionschef Stefan Birkner auf insgesamt 1,4 Milliarden Euro.

„Tilgung dauert 80 Jahre“

„Ganz viele Projekte, die überhaupt nichts mit Corona zu tun haben, werden über Schulden finanziert“, sagte Birkner der HAZ. Das sei nicht in Ordnung, selbst wenn es sich um sinnvolle Dinge handele. „Die Regierung schöpft aus dem Vollen, ohne Rücksicht auf Verluste“, kritisierte Birkner. Die immense Neuverschuldung gehe zu Lasten kommender Generationen. Nach der Rechnung der FDP dauert die Tilgung der neuen Schulden bis zu 80 Jahre. Die Landesregierung hatte 25 Jahre angegeben und alle Ausgaben mit der Ankurbelung der Wirtschaft in der Corona-Krise begründet.

Auch nach Ansicht des Steuerzahlerbundes Niedersachsen müssen Corona-Hilfen und Neuverschuldung in einem direkten Zusammenhang stehen. Der Landesvorsitzende Bernhard Zentgraf verwies am Montag auf ein vom Bundesverband in Auftrag gegebenes Gutachten des Staatsrechtlers Christoph Gröpl von der Uni Saarland. Danach dürften insbesondere keine politischen Programme mit Schulden umgesetzt, beschleunigt oder sonst wie gefördert werden, die bereits vor Beginn der Notlage Teil der politischen Agenda der Regierung waren.

Keine Beratung in Ausschüssen

Die FDP hat solche Programme jetzt aufgelistet: zum Beispiel Breitbandausbau, energetische Sanierung von Gebäuden, Radwegebau, Ladesäulen für E-Autos oder Finanzhilfen für die Landesforsten. Es sei zudem ein Unding, dass Ausgaben von 8 Milliarden Euro nicht in den Fachausschüssen des Landtag beraten würden, kritisierte Birkner. „Die Landesregierung tritt die Parlamentsrechte mit Füßen.“

Von Marco Seng