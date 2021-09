Hannover

Die FDP im Landtag fordert für alle Studierenden in Niedersachsen die Möglichkeit, im Wintersemester trotz der Corona-Pandemie wieder an die Hochschulen zurückkehren zu können. Ein weiteres Semester ohne Lernen in Präsenz berge die Gefahr einer erhöhten Quote von Studienabbrüchen und verstärke soziale Härten, erklärte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Montag. Die psychischen Folgen des Distanzlernens sein inzwischen feststellbar.

Corona-Verordnung anpassen

Die Liberalen verlangen von der Landesregierung in einem Antrag, die Corona-Verordnung des Landes so anzupassen, dass „Präsenzveranstaltungen aller Formate für alle Studierenden unabhängig von Inzidenz oder Warnstufe uneingeschränkt möglich sind“. Der Krisenmodus der vergangenen Monate müsse beendet und die Normalität auf dem Campus wiederhergestellt werden. Die aktuelle Verordnungslage schaffe keine ausreichende Perspektive für das kommende Semester.

„Wir wollen die politische Zusicherung für ein Wintersemester in Präsenz“, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Lars Alt. „Wir wollen, dass alle Abstandsregeln abgeschafft werden.“ Das Land müsse auch Sorge dafür tragen, dass den Hochschulen die Kosten für notwendige zusätzliche Räume und zusätzliches Personal erstattet werde. Alt forderte die Landesregierung zudem auf, als Konsequenz aus der Pandemie gemeinsam mit den Hochschulen ein langfristiges Konzept zur Digitalisierung der Lehre zu erarbeiten.

Von Marco Seng