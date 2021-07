Hannover

Die FDP im Landtag hat die neue Corona-Verordnung der rot-schwarzen Landesregierung scharf kritisiert, vor allem die ungewöhnlich lange Geltungsdauer bis zum 3. September. Damit verabschiede sich die Landesregierung praktisch bis September in die Sommerferien, erklärte die FDP-Abgeordnete Susanne Schütz am Freitag.

Inzidenz als einziger Richtwert

Das sei besonders ärgerlich, weil Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) damit auch weiterhin an der Inzidenz als dem alleinigen Richtwert für das Risiko festhalte, kritisierte Schütz. „Mit der steigenden Impfquote ist aber erwartbar, dass sich die Inzidenz von der Belastung für das Gesundheitssystem noch weiter entkoppelt.“ Wenn in den nächsten Wochen in einzelnen Regionen die Inzidenz den Wert von 35 übersteigen sollte, werde es wieder zu Einschränkungen kommen, obwohl die Gefahr heute eine andere sei als noch zu Beginn des Jahres.

„Es ist zu wenig, dass die Landesregierung ein Nachdenken über Änderungen in der Bewertung erst für Ende August ankündigt“, sagte Schütz. Angesichts der massiven Einschnitte, die mit der Inzidenz verbunden seien, müsse die Landesregierung mehr Sensibilität für die Freiheitsrechte der Bürger und auch mehr Gestaltungswillen aufbringen.

Wieder mehr als 5000 Zuschauer

Die neue Corona-Verordnung, die nur in wenigen Punkten geändert wurde, ist an diesem Freitag in Kraft getreten. Wichtigste Neuerung ist die Lockerung bei Großveranstaltungen wie etwa Fußballspielen oder Konzerten. Dort sind jetzt wieder mehr als 5000 Zuschauer zugelassen, allerdings nur bis zu einer Inzidenz von 35.

Behrens erklärte die lange Geltungsdauer mit Wünschen der Kommunen nach mehr Planungssicherheit. Trotz des deutlichen Impffortschritts seien die Corona-Gefahren noch keineswegs gebannt, es gelte, weiterhin vorsichtig zu bleiben und besonnen vorzugehen.

Von Marco Seng