Kinder sollen auf Klassenfahrten in diesem Jahr nicht in Mehrbettzimmern schlafen, um sich nicht mit Corona anzustecken, Flüchtlinge aber schon. Der Flüchtlingsrat wirft der Landesregierung doppelte Standards vor. Auch viele Erntehelfer und Saisonarbeiter sind in Sammelunterkünften untergebracht.