Hannover

Als Folge der Coronakrise drohen Niedersachsens Kommunen Steuerausfälle von bis zu 2,4 Milliarden Euro in diesem und im kommenden Jahr. Diese Rechnung macht der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund auf, der die kleineren Kommunen vertritt. „Wir können mit Ausfällen von 150 Euro pro Bürger und Jahr rechnen und brauchen dringend Hilfe“, sagt Präsident Marco Trips. Das Land Niedersachsen müsse einen kommunalen Schutzschirm spannen, fordert er. „Es kann doch keiner wollen, dass wir Schwimmbäder schließen oder völlig auf den Ausbau von Kindergärten zu verzichten.“

Jetzt in Digitaltechnik investieren

Man könne sich in dieser Krisensituation gut Investitionen in den Bereichen Digitales und Breitbandausbau vorstellen, denn es zeichne sich bereits ab, dass von der Corona-Krise sogar das Bauhauptgewerbe betroffen sein werde, sagt Trips. Nötig sei ein kluger Mix zwischen Investitionen, einem Ersatz für ausgefallene Steuereinnahmen sowie Garantien für den kommunalen Finanzausgleich. Die kommunalen Spitzenverbände werden sich Ende Mai mit der Landesregierung treffen, um Wege aus der Krise zu erörtern.

Außerdem ruft das Präsidium des Städte- und Gemeindebundes dazu auf, die Corona-Verordnungen neu zu sortieren. „Was verboten und was erlaubt ist, lässt sich mittlerweile nicht mehr klar erkennen. Die Menschen verstehen nicht mehr, warum bestimmte Dinge zulässig und andere wiederum verboten sind. Das tötet die Akzeptanz“, warnt Trips. Daher brauche man eine klarere Verordnung, in der nur noch stehe, was verboten sei.

Von Michael B. Berger