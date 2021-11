Hannover

Angesichts rasant steigender Infektionszahlen auch in Niedersachsen gilt für Elternsprechtage, Weihnachtsfeiern und andere Schulveranstaltungen mit Eltern und anderen externen Gästen konsequent die 3-G-Regel. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in seinem neuen Rundbrief an die Eltern angekündigt. Wer nicht genesen sei oder vollständigen Impfschutz habe, müsse einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Elternbeteiligung sei ein hohes Gut, das auch in schwierigen Zeiten nicht geschmälert werden dürfe, schreibt der Minister, aber es gelte auch, Infektionsschutz für alle Beteiligten zu gewährleisten. Deshalb seien alle Lockerungen der Corona-Maßnahmen jetzt auch verfrüht.

„Kein Hin und Her bei der Maskenpflicht“

Die Maskenpflicht für die dritten und vierten Jahrgänge werde nicht fallen, aktuell müssen nur Erst- und Zweitklässler keine Maske tragen, für alle anderen Jahrgänge gilt die Pflicht, durchgängig eine Munda-Nase-Bedeckung zutragen, egal ob sie geimpft oder genesen sind oder nicht. Für Geimpfte und Genesene entfällt an den Schulen derzeit nur die Testpflicht, weitere Erleichterungen gibt es nicht. Tonne sagt, er wolle ein Hin und Her vermeiden. Bundesländer, die gerade erst die Maskenpflicht im Unterricht abgeschafft hatten, ruderten schon wieder zurück. In Nordrhein-Westfalen war die Maskenpflicht im Unterricht für alle Schüler in der vergangenen Woche gerade erst gestrichen worden.

„Es bleibt oberste Prämisse, den Präsenzunterricht für alle zu sichern“, schreibt Tonne. Schulschließungen seien zu vermeiden. Sobald es vertretbar sei, werde es Lockerungen geben, insbesondere habe er da die dritten und vierten Jahrgänge im Blick.

„Ihr seid echte Vorbilder für Erwachsene!“

An die Dritt- und Viertklässler hat der Kultusminister auch einen eigenen Brief geschrieben. Darin bittet er um Verständnis dafür, dass die Maskenpflicht jetzt doch nicht abgeschafft wird. „Ich möchte, dass ihr weiter mit allen euren Mitschülerinnen und Mitschülern gemeinsam in der Schule lernen könnt, deshalb müssen wir immer noch vorsichtig sein“, notiert der Minister. Weiter heißt es: „Ich muss euch also noch um etwas Geduld bitten!“ Tonne lobt die Kinder: „Habt vielen Dank dafür, dass ihr euch auch nach so langer Zeit noch so gut an die Corona-Regeln haltet! Ihr seid echte Vorbilder für viele Erwachsene, denen das längst nicht so gut gelingt.“

Von Saskia Döhner