Mit Spannung werden die Gespräche von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder erwartet: Am Mittwoch geht es um mögliche Lockerungen der Regeln zur Eindämmung der Corona-Krise. Dabei zeichnete am Dienstag ab, dass die Schulen wieder öffnen sollen – offenbar zunächst aber nur für die Abschlussjahrgänge, also ältere Schüler. Darauf haben sich dem Vernehmen nach die Kultusminister der Länder verständigt. Nach HAZ-Informationen plädiert auch die rot-schwarze Landesregierung in Niedersachsen für diese Lösung. Es gebe aber noch keine endgültige Festlegung, hieß aus Regierungskreisen. Auch ein Termin für die mögliche Wiedereröffnung der seit vier Wochen geschlossenen Schulen wurde nicht genannt.

Unterschiedliche Szenarien

In Niedersachsen würde eine solche Regelung die Abiturklassen an den Gesamt- und Berufsschulen sowie die Abschlussklassen an Haupt- und Realschulen betreffen – durch die Rückkehr zu G 9 an den Gymnasien fällt hier wie auch an den Gymnasialzweigen der Kooperativen Gesamtschulen (KGS) für einen gesamten Jahrgang die Abschlussprüfung aus.

Es würden unterschiedlichste Szenarien und Varianten in den Wiedereinstieg in den Schulbetrieb durchgeplant, sagte der Sprecher des Kultusministeriums, Sebastian Schumacher, der HAZ. „Das Ziel ist, schulische Bildung und Lernen unter Corona-Bedingungen zu ermöglichen.“

„Aus rein virologischer Sicht ist es vermutlich am klügsten, den Schulbetrieb in denjenigen Jahrgängen wieder aufzunehmen, in denen Abschlussprüfungen abzulegen sind“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Mareike Wulf, der HAZ. Sie hoffe auf eine bundeseinheitliche Lösung. Dagegen hatte sich vor allem die Wirtschaft dafür stark gemacht, zunächst die Grundschulen zu öffnen, um Eltern zu entlasten.

Weil warnt vor zu großen Erwartungen

Auch die Wissenschaftsakademie Leopoldina, die den Bund berät, hatte sich dafür ausgesprochen, die Schulen zunächst für die unteren Jahrgänge wieder zu öffnen, da ältere Schüler besser mit dem selbstständigen Lernen zu Hause klar kämen. Das Robert Koch-Institut (RKI) regt dagegen an, die Schulen lieber zuerst wieder für höhere Jahrgänge zu öffnen, weil Jugendliche Abstandsregeln besser einhalten könnten. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen erklärte, schon schon nächste Woche mit dem Schulbetrieb starten zu wollen.

Die Wissenschaftler der Leopoldina hatten am Wochenende auch Hoffnungen auf eine vorsichtige Öffnung von Geschäften und Betrieben geweckt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) warnte aber vor zu großen Erwartungen. „Niemand von uns sollte die Illusion haben, dass wir ab nächster Woche unser altes Leben zurückbekommen“, erklärte er am Dienstag in Hannover. Auf der Grundlage der aktuellen Erkenntnisse über die Ausbreitung des Coronavirus könne allenfalls über erste, vorsichtige Schritte zur Lockerung der geltenden Einschränkungen geredet werden. „Bis wir aber beispielsweise wieder große Konzerte miteinander besuchen können, wird noch einige Zeit ins Land gehen.“

Von Marco Seng