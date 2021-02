Hannover

In der Corona-Pandemie fordert die Lehrergewerkschaft GEW von der Landesregierung deutlich mehr Investitionen in die Sicherheit der Schulen als bisher geplant. Landeschefin Laura Pooth bezifferte den Bedarf der Schulen auf rund 220 Millionen Euro. Nach wie vor gebe es „große Defizite“ bei einer coronagerechten Ausstattung, sagte Pooth der HAZ. Das Geld müsse zudem „unbürokratisch zugänglich gemacht werden“.

Schutzmaßnahmen kosten 200 Euro pro Schüler

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will den Schulen 20 Millionen Euro für Schutzmaßnahmen zur Verfügung stellen. Das wären laut Pooth rund 20 Euro pro Schüler. Notwendig seien aber allein für dieses Jahr mehr als 200 Euro pro Schüler. „Wir haben aus den Schulen Rückmeldungen bekommen, was noch alles fehlt“, sagte die GEW-Chefin. Das fange bei Lüftungsgeräten an, die pro Schule 35.000 Euro kosteten. Auch Schutzmasken, Spuckschutzscheiben und Desinfektionsmittel müssten gekauft werden.

Pooth kritisierte zudem, dass die Schulen nur Anschaffungen seit Mitte November vergangenen Jahres geltend machten könnten. „Da muss die Bürokratie raus.“ Die Finanzierung von zusätzlichen Maßnahmen hält die Gewerkschaft für unproblematisch. Bisher habe das Land nur rund ein Drittel der milliardenschweren Kreditermächtigungen in der Krise genutzt. Zudem gebe es ein Corona-Sondervermögen. „Soll das auf ein Sparbuch gelegt werden?“

„Verlässlicher Stufenplan“ zur Öffnung

Man müsse noch einige Zeit mit dem Virus leben, betonte Pooth. „Abstands- und Hygieneregeln sind nicht von einem Tag auf den anderen weg.“ Die GEW-Chefin forderte von der nächsten Bund-Länder-Runde zur Corona-Krise an diesem Mittwoch einen „verlässlichen Stufenplan“ für die Öffnung der Schulen, der regionale Unterschiede berücksichtige.

Von Marco Seng