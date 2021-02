Göttingen

Politik und Verwaltung in Göttingen sind sich einig: Mit technischen Hilfsmitteln soll in Göttingens Klassenzimmer gegen das Coronavirus gekämpft werden. Denn längst ist – lange nach der Politik – in der Verwaltung die Erkenntnis gereift: „Lüften alleine reicht nicht“.

Schuldezernentin Maria Schmidt hofft, dass mit einer schnellen technischen Ausstattung der Schulen im Kampf gegen das Coronavirus, Göttingen sich an die „Spitze einer Entwicklung“ setzen kann. Denn derzeit gebe es nach Schmidts Angaben landesweit so gut wie keine Stadt, die auf technische Lösungen setze. Die Idee hinter so einer Lösung klingt plausibel: Mit Luftreinigungsanlagen ausgestattete Klassenräume fahren das Ansteckungsrisiko in Corona-Zeiten auf null und Unterricht ist wieder ganz normal möglich.

Anlagen werden nur angeschafft, wenn auch unterrichtet wird

Der Ball liegt nun bei der Ratspolitik, die nach Vorlage der Verwaltung, über die Technik und das zur Verfügung stehende Budget entscheiden muss. Das soll spätestens zur Ratssitzung im Februar erfolgen.

Doch ganz gleich wie die Politik sich entscheidet: „Die Anschaffung von technischen Anlagen macht aus Sicht der Verwaltung nur Sinn, wenn bei einer kurzfristigen Beschaffung in den Klassenzimmern – anders als in der Niedersächsischen Corona-Verordnung eventuell vorgesehen – Unterricht in Göttingen dann auch stattfinden kann“, heißt es in der Vorlage, die die Bauverwaltung erarbeitet hat.

Das Ministerium sagt: „Nein“

In einem Schreiben an Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) fragt Schmidt, ob die Nutzung der Räume bei technischer Ausstattung mit mobilen Luftfiltergeräten entgegen anderer Regelungen erlaubt sei. Die Ministeriumsantwort auf diese Frage ist derzeit gegenüber dem Tageblatt kurz und eindeutig: „Nein“, sagt Ministeriumssprecher Ulrich Schubert. Es gelte verpflichtend die Corona-Verordnung des Landes und damit zunächst bis zum 14. Februar die dort beschriebenen Szenarien B (Wechselunterricht) und C (Distanzunterricht).

Auch hatte Schmidt Minister Tonne „dringend“ um weitere Fördermittel für Geräte gebeten. Hier verweist Ministeriumssprecher Schubert auf das 20-Millionen-Euro-Schutzpaket für Schulen des Landes. In den Förderrichtlinien dazu gebe es auch die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzung in Lüfter zu investieren. Aber: „Ob die Schulträger darüber hinaus mit weiteren finanziellen Förderung dieser Art rechnen können, ist zurzeit offen“, sagt Schubert.

Brief aus Göttingen „wertschätzend wahrgenommen“

Schmidts Brief sei im Kultusministerium eingegangen. Er werde ebenso „wertschätzend wahrgenommen“ wie ähnliche Schreiben, die das Ministerium erreichten. Eine Antwort stehe aber noch aus, sagt Schubert.

„Wir stimmen uns zurzeit mit dem Landesgesundheitsamt ab. Das Thema Virus-Reduktion in Unterrichtsräumen und eine zielführende Belüftung beschäftigt auch uns fortwährend“, sagt Schubert. Nach der nach wie vor vorherrschenden Expertenmeinung gilt richtiges Lüften dabei, so Schubert, als das A&O der Verhaltensregeln. „Je nach Gegebenheit vor Ort können Lüfter und Luftreiniger danach unterstützend wirken.“

Geld für Schutzausstattung gegen Corona

256.994 Euro hat die Stadt Göttingen aus dem Schutzpaket des Landes für die Schulen bekommen. Dazu heißt es vonseiten der Verwaltung: 60 Prozent des Geldes werden direkt den Schulen für „sächliche Schutzausstattung“ zur Verfügung gestellt. Die restlichen 40 Prozent könnten nachrangig und in Einzelfällen für technische Anlagen in den Klassenzimmern vorgehalten werden.

Laut Verwaltung sei zudem geplant, Spenden für technische Hilfsmittel wie Filter-, Lüftungs- und Reinigungsanlagen einzuwerben. Je nach Variante, über die die Politik entscheidet, müssten vom Rat weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Derzeit gibt es in den Schulen in städtischer Trägerschaft 1039 Klassenräume. Eine Abfrage unter Göttinger Schulen bis zum 15. Januar hatte ergeben, dass es dort einen Bedarf von 340 technischen Anlage gebe. Allerdings: Nur etwa die Hälfte der Göttinger Schulen hatte bis dahin eine Rückmeldung gegeben.

Von Michael Brakemeier