Corona-Helden: Ambulante Pflegedienste fordern mehr Unterstützung

Die öffentliche Anerkennung ist groß: Pfleger gehören zu denen, die jetzt während der Corona-Krise sogar als „Helden“ gefeiert werden. Mit der finanziellen Wertschätzung sieht es dagegen anders aus, wie Pflegekräfte seit Langem beklagen. Besonders im ländlichen Bereich ist das Geld auch deshalb für die Betreiber knapp, weil Kostenträger weite Wege nicht entsprechend vergelten. Ein Familienunternehmen aus dem Wendland schlägt jetzt Alarm. „Wenn da nicht etwas passiert, wird es uns bald nicht mehr geben“, sagt Wigbert Aelker in Lüchow.

Aelker hat im vergangenen Jahr mit seiner schon lange in der Pflege erfahrenen Frau Heide einen ambulanten Pflegedienst mit neun Fachkräften gegründet. „Wir sind voll ausgelastet“, sagt er. „Aber die Vergütung reicht hinten und vorne nicht.“

Maximal gibt es 21 Euro – Aelkers bekommen für gleiche Arbeit nur 14,67 Euro

Neuen Betrieben wird nämlich vom Verband der Ersatzkassen zunächst stets ein niedriger sogenannter Punktwert zugesprochen, aus dem die Zahlungen pro Pflegedienstleistung errechnet werden. Bei der jährlichen prozentualen Steigerung erhalten die Neuen dann auch entsprechend geringere Zuschläge. Im Kreis Lüchow-Dannenberg reicht der Punktwert laut Aelker bis rund 21 Euro beim bestbezahlten Anbieter, im Durchschnitt der Pflegedienste liege er bei 19,50 Euro: „Wir aber haben nur 14,67 Euro, das ist unglaublich hart.“ Funktioniert habe es bisher nur, weil das Ehepaar weit über die üblichen Zeiten hinaus arbeite.

„Viele familiengeführte Betriebe versuchen, sich mit unermüdlichem Einsatz über Wasser zu halten“: Carsten Adenäuer vom Landesverband der privaten Anbieter sozialer Dienste Quelle: bpa

So gehe es auch anderen privaten Betreibern in Niedersachsen, die, unabhängig von einem Konzern, die Selbstständigkeit wagten, sagt Carsten Adenäuer vom Landesverband der privaten Anbieter sozialer Dienste. Von den rund 1400 ambulanten Pflegediensten in Niedersachsen sind etwa 70 Prozent in privater Trägerschaft. „Viele familiengeführte Betriebe versuchen, sich mit unermüdlichem Einsatz über Wasser zu halten und kommen vielleicht nach drei, vier Jahren aus dem Tal raus.“

Niedrige Pauschalen für Wege zur Pflege

Ihnen würden nicht zuletzt geringere Wegepauschalen als den etablierten Wohlfahrtsverbänden gezahlt. Auch das stelle viele Pflegedienste gerade in dünn besiedelten Gebieten vor große Schwierigkeiten. „Eine flächendeckende Anhebung des Gehaltsniveaus für Pflegekräfte scheiterte bislang in nahezu allen Fällen an der entsprechenden Refinanzierung durch die Kostenträger“, sagt der Verbandsvertreter.

Grundsatzverhandlungen beim Land zur Vergütung der Pflegeleistungen seien durch die Corona-Krise erst einmal ins Stocken geraten.

Mit den Tarifgehältern bei den Wohlfahrtsverbänden begründet der Verband der Ersatzkassen die bessere Vergütung von Arbeiterwohlfahrt und Co. „Es ist sowohl durch den Gesetzgeber, politisch und auch von den Pflegekassen ausdrücklich gewollt, dass Tarifzahlungen refinanziert werden“, sagt Hanno Kummer vom Landesverband der Ersatzkassen. Für den Fall, dass keine Einigung zwischen dem Anbieter und den Pflegekassen erzielt wird, bleibe dem Dienst die Klärung vor einer unabhängigen Schiedsstelle.

Schiedsstelle wird selten gefragt

Solche Schiedsstellenverfahren sind aber die absolute Ausnahme, nicht zuletzt weil eine Klärung dort und womöglich noch vor Gericht lange dauert. „Darauf können wir nicht warten“, sagt Wigbert Aelker in Lüchow. Seine Frau und er haben stattdessen an das Sozialministerium und die Staatskanzlei in Hannover geschrieben. „Beide haben uns freundlich geantwortet“, sagt der Pflegedienstbetreiber – allerdings jeweils mit dem Tenor, nicht helfen zu können. „Wir sind jetzt gezwungen, Insolvenz anzumelden“, fürchtet das Ehepaar Aelker.

