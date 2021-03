Meppen/Nordhorn/Leer

Die niedersächsischen Landkreise an der Grenze zu den Niederlanden wollen mit Blick auf das Corona-Infektionsgeschehen im Nachbarland vom Land mehr Impfdosen bekommen. „Wir stehen vor der Problematik, dass die Inzidenzwerte sich auf der anderen Seite der Grenze auf einem deutlich höheren Niveau als bei uns bewegen“, teilten die Landräte der Kreise Emsland, Grafschaft Bentheim und Leer am Mittwoch mit.

Damit komme diesen Landkreisen eine besondere Pufferfunktion zu. Die Impfungen in Regionen mit erhöhten Inzidenzwerten wirkten sofort der Ausbreitung des Virus entgegen. „Ein schnelles und umfangreiches Impfen in den Grenzregionen liegt damit im gesamten Landesinteresse“, schrieben die Landräte Uwe Fietzek (CDU/Grafschaft Bentheim), Marc-André Burgdorf (CDU/Emsland) und Matthias Groote (SPD/Leer) in einem Appell an die Landesregierung.

Landräte verweisen auf Beschluss von Bund und Ländern

Zur Begründung verwiesen die Verwaltungschefs auf die Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Länder vom 3. März. Dort heißt es, dass in Grenzregionen, die durch ausländische Regionen sehr stark betroffen sind, eine sogenannte Ringimpfung zum Schutz der Bevölkerung im Landesinneren möglich sein soll. Dazu sollten die Impfkontingente der Länder prioritär genutzt werden.

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich die Grenzregionen zu den Niederlanden in Nordrhein-Westfalen mit der Forderung nach mehr Impfdosen an ihre Landesregierung gewandt. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Inzidenz in den Niederlanden bis zu viermal höher als in Deutschland.

