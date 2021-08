Hannover

Niedersachsen will beim Impfen noch mehr Tempo machen. Es soll niedrigschwellige Angebote in Diskotheken, auf Wochenmärkten und im Umfeld von Feuerwehr und Schulen geben. Impfen sei der wirksamste Schutzgegen eine Infektion, sagte Claudia Schröder vom Krisenstab der Landesregierung am Dienstag in Hannover. Dies belege auch der geringe Anteil der über 60-Jährigen an den aktuellen Neuinfektionen, nur 7 Prozent der Infizierten sind in dieser Altersgruppe, während hier bereits 85 Prozent doppelt geimpft sind. Dagegen sind knapp die Hälfte der Infizierten Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren. Immerhin sind in Niedersachsen bereits 30,9 der Jugendlichen bereits einmal geimpft, knapp 15 Prozent bereits doppelt. Im Bundesvergleich liegt das Land nach Schleswig-Holstein damit auf dem zweiten Platz.

Impfen, impfen, impfen

Rund zweieinhalb Wochen vor Ende der Schulferien in Niedersachsen hat sich die Ständige Impfkommission (Stiko) für allgemeine Corona-Impfungen für alle Kinder ab 12 Jahren ausgesprochen. Bei der niedersächsischen Landesregierung fand diese Entscheidung am Montag Zuspruch. Das Land peilt gezielte Impfaktionen an Schulen an.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erhofft sich dadurch zusätzlichen Schwung bei den Corona-Impfungen. Die klare Empfehlung, dass der Nutzen der Impfung die Risiken überwiege, „dürfte vielen Eltern sowie den betroffenen Kindern und Jugendlichen die Entscheidung für eine Impfung deutlich erleichtern“, sagte der SPD-Politiker. In der letzten Augustwoche soll es an den Impfzentren spezielle Angebote für Schüler und Auszubildende geben, genaue Termine sollen zeitnah bekanntgegeben werden.

Regierungssprecherin Anke Pörksen betonte, dass bei Minderjährigen bei den Impfungen stets ein Elternteil anwesend sein müsse, der sein Einverständnis erkläre und auch für den anderen Elternteil mitspreche.

9,5 Millionen Impfungen bislang landesweit

Die 36 Impfzentren des Landes, die Ende September in mobile Impfteams überführt werden sollen, haben nach Auskunft von Claudia Schröder, bislang 5, 3 Millionen Impfungen vorgenommen, insgesamt sind es 9,5 Millionen Impfungen. Der Anteil der Hausärzte an den Impfungen wachse stetig.

Auch bei den 18- bis 59-Jährigen, von denen bislang 65 Prozent zumindest einmal geimpft sind, soll die Impfquote durch niedrigschwellige Angebote steigen. Die Impfzentren seien mit Diskobetreibern im Gespräch, sagt Schröder. Auch auf Wochenmärkten oder Feuerwehrfesten solle es mobile Impfangebote geben.

Weniger Patienten im Krankenhaus

Weil die Corona-Infizierten im Schnitt immer jünger werden, sinkt auch de Anteil derjenigen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Derzeit sind das 146 Personen, davon liegen 33 auf einer Intensivstation, 24 müssen künstlich beatmet werden. Lag der Altersdurchschnitt der Corona-Patienten im Krankenhaus im Januar noch bei 77 Jahren, sind es 48. Etwa 6 bis 8 Prozent der Infizierten muss im Krankenhaus behandelt werden.

Sterberisiko sinkt

Schröder wies darauf hin, dass viele Erkrankte erst zwei bis vier Wochen nach ihrer Infektion überhaupt erst in die Klinik kämen, Jüngere kämen meist später ins Krankenhaus, dafür aber schneller auf die Intensivstation. Das Sterberisiko sinke weiter und sei von etwa 5 Prozent der Infizierten Ende vergangenen Jahres auf inzwischen 1 Prozent gefallen

Von Saskia Döhner