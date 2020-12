Hannover

Wenige Tage vor dem Corona-Impfbeginn haben sich Landesregierung und Ärzteschaft in Niedersachsen am Freitag im Streit um die Covid-19-Schutzimpfungen in den 50 Impfzentren des Landes geeinigt. Die Vergütung der Ärzte erfolgt über demnach über das Abrechnungssystem der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Die Ärzte sollen für ihre Tätigkeit im Impfzentrum ein Honorar von 150 Euro pro Stunde erhalten. Für mögliche Impfschäden soll die Staatshaftung greifen. Honorierung und Haftung waren bis zuletzt umstritten.

2400 Ärzte wollen helfen

„Mit diesem Rahmenvertrag haben wir eine weitere Hürde genommen“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD). „Sobald die ersten Lieferungen eines Impfstoffs in Niedersachsen eintreffen, starten wir mit den Impfungen.“ Bei der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer Niedersachsen hätten sich bislang fast 2400 Ärzte gemeldet. „Das ist für uns eine wichtige Unterstützung in den Impfzentren“, sagte Reimann.

Der Vorstandsvorsitzende der KVN, Mark Barjenbruch, bedankte sich bei Ärzten, die sich bisher bereit erklärt haben, in einem Corona-Impfzentrum tätig zu werden. „Ohne die Bereitschaft von Ärztinnen und Ärzten wird die enorme Aufgabe, die Bevölkerung gegen Corona zu impfen, nicht zu bewältigen sein“, sagte Barjenbruch.

„Tragfähig und rechtssicher“

Der Niedersächsische Städtetag nannte die Einigung eine „tragfähige und rechtssichere“ Lösung. „Die kurz vor Toresschluss erzielte, vertragliche Einigung ist das Fundament für die Inbetriebnahme der Impfzentren und löst damit einen entscheidenden Dominoeffekt für weitere Entscheidungen vor Ort aus“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetags, Jan Arning.

