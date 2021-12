Die Kassenärztliche Vereinigung verlangt mehr Transparenz bei der Lieferung von Impfstoff an die Ärzte. Auch in der kommenden Woche müssen die Praxen mit weniger Dosen auskommen.

In der kommenden Woche können in den Arztpraxen nicht so viele Impfdosen aufgezogen werden wie ursprünglich geplant. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa