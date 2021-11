Hannover

Angesicht der dramatischen Infektionslage und der notwendigen dritte Impfung wächst der Druck auf die Ärzteschaft in Niedersachsen, sich stärker als bisher an den Corona-Impfungen zu beteiligen. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat jetzt alle rund 14.000 niedergelassenen Haus- und Fachärzte aufgefordert, sich anzumelden. Bis Ende Februar sind in Niedersachsen laut KVN rund 3,5 Millionen Booster-Impfungen notwendig.

Auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) forderte mehr Tempo bei den Impfungen und sieht die Ärzteschaft in der Pflicht. „Wir brauchen in den nächsten Tagen und Wochen so viele Impfungen wie irgend möglich, um die vierte Welle zu brechen“, sagte Behrens der HAZ. „Angesichts der schwierigen Pandemielage hoffe ich sehr, dass sich kurzfristig auch noch deutlich mehr Praxen der Impfkampagne anschließen, als dies bisher der Fall ist.“ Bislang beteiligen sich im Schnitt etwa 4500 Praxen an der Impfkampagne.

„Wir brauchen in den nächsten Tagen und Wochen so viele Impfungen wie irgend möglich“: Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Booster-Impfung Niedersachsen: Hauptlast liegt bei den Ärzten

Niedersachsen weite die Impfkapazitäten in den Kommunen derzeit massiv aus und verdoppele die Zahl der Impfstellen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, sagte Behrens. „Die Hauptlast beim Impfen liegt insgesamt aber bei der niedersächsischen Ärzteschaft.“ Um die Ärzte bei der Impfkampagne zu unterstützen, fördere das Land 180 Praxen, die ab Ende November zusätzliche Impfsprechstunden für alle anbieten würden.

„Wir wollen mehr Impfdynamik“, sagte KVN-Sprecher Detlef Haffke der HAZ. Deshalb habe man alle 14.000 Haus- und Fachärzte angeschrieben und aufgefordert, sich an den Corona-Impfungen zu beteiligen. „Jetzt müsste allen klar sein, dass man alle Kapazitäten in Anspruch nehmen muss“, sagte Haffke mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen.

„Es ist richtig, jetzt Dampf zu machen“, sagte der Sprecher der Ärztekammer Niedersachsen, Thomas Spieker. Es gelte, so viele Booster-Impfungen wie möglich durchzuführen. „Die Ärzte könnten aber auf keine Fall die Planungsfehler heilen“, kritisierte Spieker einen voreiligen Abbau der Impfzentren.

Ärzte rechnen mit Ansturm auf Praxen

Die Ärzteverbände rechnen mit einem Ansturm auf die Praxen, nachdem die Ständige Impfkommission eine Auffrischungsimpfung nach sechs Monaten für alle Bürger ab 18 Jahren empfohlen hat. Die Ärzte gehe zudem davon aus, dass in Kürze auch Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zugelassen werden. Dazu kommen große Impflücken in den Altersgruppen zwischen zwölf und 59 Jahren.

Die KVN hat alle Mitglieder aufgefordert, bis zum Dienstag ihren Impfstoff-Bedarf anzumelden. Für Verwirrung in Landespolitik und Ärzteschaft sorgte am Freitag allerdings ein Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums, dass die Abgabemenge des Impfstoffs von Biontech auf 30 Dosen pro Praxis und Woche beschränkt. Zu Begründung heißt es nach HAZ-Informationen in dem Schreiben, dass sonst im Februar der Verfall von größeren Mengen des alternativen Impfstoffs von Moderna drohe.

Von Marco Seng