Hannover

Seit Donnerstagvormittag, 4. März, werden in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in Hannover Mitglieder der Bereitschaftspolizei gegen das Coronavirus geimpft. Wie der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) zum Impfstart an der Tannenbergallee mitteilte, werden in den nächsten Wochen 1200 Beamte in Hannover mit dem Vakzin Astrazeneca geimpft.

Im gesamten Bundesland gilt das Angebot für etwa 9300 Polizistinnen und Polizisten, die besonders häufig im engeren Kontakt mit der Bevölkerung stehen. Für diese Gruppe wurden Impfungen mit Astrazeneca durch das Bundesgesundheitsministerium freigegeben.

Eine Halle auf dem Polizeigelände wurde zum Impfzentrum umfunktioniert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nach einem Beschluss der Innenministerkonferenz waren Mitglieder der Bereitschaftspolizei in die sogenannte Prioritätsgruppe zwei eingeordnet worden, weil sie einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt seien. Die „Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus Sars-CoV-2“ des Bundesgesundheitsministeriums war entsprechend angepasst worden.

90 Impfungen zum Auftakt

„Das ist naheliegend, weil unser Personal geschützt werden muss“, sagte Innenminister Pistorius zum Auftakt der Impfungen, an dem auch Polizeivizepräsident Uwe Lange teilnahm. Allerdings sind die Impfmengen auch bei der Polizei zunächst überschaubar. Gut 90 Beamte erhielten am Donnerstag das Mittel von Astrazeneca.

Bedenken wegen Nebenwirkungen des Impfstoffs, von denen unter anderem Pflegepersonal berichtet hatte, hält der Innenminister für unangebracht. „Die Verläufe sind außerordentlich leicht“, sagte Pistorius und fügte launig an: „Es ist wie beim Bier. Lieber Astra als Corona.“ Tatsächlich sei die Impfbereitschaft in Hannover außerordentlich hoch. 1184 der 1200 Polizistinnen und Polizisten hätten sich zur Impfung bereiterklärt. Pistorius sagte, er würde sich das Mittel auch selbst spritzen lassen.

Medizinisches Polizeipersonal verabreicht die Impfdosen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Abholung vom Expo-Gelände

Gelagert wird der Impfstoff nicht bei der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen an der Tannenbergallee. Denn die Vakzindosen bezieht die Polizei vom Impfzentrum auf dem Messegelände. Von dort werden sie täglich abgeholt und in einer zum Mini-Impfzentrum umfunktionierten Halle gespritzt. Medizinisches Polizeipersonal kümmert sich um den Ablauf, der identisch wie an der Messe abläuft: Registrierung, Aufklärungsgespräch, Impfung und Beobachtungsphase. Zwischen 30 und 45 Minuten dauert das Prozedere pro Person. 30 Beamte können pro Stunde geimpft werden.

„Das ist ein wichtiger Schutzbaustein für uns“, sagte ein Beamter, der gerade seine erste Impfung erhalten hat. Größere Sorgen vor einer Ansteckung habe er sich allerdings auch vorher nicht gemacht. „Wir arbeiten unter strengen Sicherheitsmaßnahmen.“

Von Manuel Behrens