Die Verunsicherung in den Pflegeheimen ist groß und auch Empörung ist spürbar angesichts einer weiteren Hürde beim Impfen gegen Covid-19: Denn Einrichtungen, die eigentlich längst alle Formalien erfüllten, haben neue Formulare erhalten und müssen damit nun mit einigem Aufwand aktualisierte Impfeinwilligungen einholen. Die bisherige Zustimmung zur Impfung, die Heimbetreiber von Angehörigen und anderen Betreuern der Bewohner unterschreiben ließen, sollen in Zukunft nicht mehr gelten – weil sich mit neuen Erkenntnissen zu den Impfstoffen die Voraussetzungen geändert haben. „Das ist Schikane“, meint Birgit Janssen, Leiterin der Seniorenpension H. Keppler in Hannover-Ricklingen. Zuvor hatte schon ein Pflegeheim in Ronnenberg einen dadurch verspäteten Impfstart beklagt.

Impfeinwilligung mit hohem Aufwand

Am Freitagmittag seien überraschend die neuen Formulare eingetroffen, die nun die einzig gültigen sein sollen, berichtet Janssen. Das Robert-Koch-Institut hatte sie an das Sozialministerium und dieses wiederum über die Heimaufsicht an die Pflegeheime geleitet. Die neue Vorgabe führt, wie Janssen meint, zusätzlich zu den ohnehin sehr hohen beruflichen Belastungen der Pflegerinnen und Pfleger zu erheblichem bürokratischen Mehraufwand. „Wir sind hier am Limit“, sagt die 56-Jährige, die das private Pflegeheim in Ricklingen in dritter Generation führt.

Etliche der 81 Bewohner seien dement und hätten einen gesetzlich bestimmten Betreuer. Deren Einwilligung zur Impfung einzuholen, habe zuletzt annähernd drei Wochen gedauert. Viele Angehörige seien nicht per Handy zu erreichen, außerdem musste die Unterschrift im Original eingeholt werden; eine bloße Email reichte nicht. „Jetzt müssen wir nochmal ganz von vorne anfangen“, sagt die Heimleiterin. Sie befürchtet, dass die Impfungen dadurch verspätet beginnen.

Birgit Janssen, Leiterin der Seniorenpension H. Keppler in Ricklingen, kritisiert die hohen bürokratischen Anforderungen. Quelle: Janssen

Nach Einschätzung des Sozialministeriums in Hannover werden die zusätzlichen Formalitäten den Impfstart in den einzelnen Heimen aber nicht verzögern. Wo es schon Impftermine gebe, würden die bisherigen Formulare erstmal weiter gelten. Neue Aufklärungsbögen seien nach der offiziellen Zulassung des Biontech-Impfstoffs nötig geworden, der derzeit verimpft werde. Für das zusätzliche Präparat von Moderna und später für weitere hinzukommende Impfstoffe seien wiederum andere Aufklärungsbögen erforderlich.

„Es war damit zu rechnen, dass es zu Anpassungen kommen kann“, sagte die Sprecherin von Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) der HAZ. Eine Impfung stelle grundsätzlich einen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit dar, über mögliche Wirkungen und Nebenwirkungen müsse entsprechend aufgeklärt werden. Die Bögen dienen nicht zuletzt dazu, eine Kontraindikation der behandelnden Ärzte auszuschließen. Das Ministerium stehe mit den Pflegeeinrichtungen in regelmäßigem Austausch und bemühe sich, die Heime zu unterstützen.

Zwölf mobile Teams in Hannover

Viele Pflegeeinrichtungen – wie die Seniorenpension in Ricklingen – wissen bisher nicht, wann sie mit dem Besuch eines mobilen Impfteams rechnen können. „Wir sind startklar, haben aber leider noch keinen Impftermin erhalten“, sagt auch Andreas Baumert, Leiter im Haus Rosenpark in Hemmingen. Die Stadt Hannover teilte mit, seit Sonnabend seien zwölf mobile Teams einsatzbereit, um in Alten- und Pflegeheimen Pflegekräfte und Bewohner zu impfen. Bis Ende Januar sollen dort alle, die dazu bereit sind, die erste Dosis erhalten haben, sofern Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht. 176 Einrichtungen stehen auf der Liste.

Wie sich mögliche Lieferengpässe beim Impfstoff in Niedersachsen auswirken, kann das Land nach Angaben des Sozialministeriums noch nicht einschätzen. „Wir haben dazu noch keine konkreten Zahlen und wissen nicht, wie sehr wir betroffen sind“, sagte die Sprecherin. Vom 28. Januar an will das Land zuhause lebende über 80-Jährige einladen, Termine in einem Impfzentrum zu vereinbaren.

