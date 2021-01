Hannover

In Niedersachsen erhalten mittlerweile deutlich mehr Menschen eine Corona-Impfung als zu Jahresbeginn. Am Dienstag wurden 6499 Menschen geimpft – etwa doppelt so viele wie am Tag zuvor und so viele wie in keinem anderen Bundesland an dem Tag. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervor.

Insgesamt hinkt das Land mit nun 15164 Impfungen aber weiter hinterher: Im bundesweiten Vergleich belegt Niedersachsen mit 1,9 Impfungen pro 1000 Einwohner den vorletzten Platz, nur Thüringen (1,7) schneidet schlechter ab. Den höchsten Wert weist Mecklenburg-Vorpommern mit 11,2 auf.

Bislang gibt es zu wenig Impfstoff

DAlle Länder hätten aber das Problem, dass es bisher zu wenig Impfstoff gebe. Dennoch rechne er damit, dass die Zahl der täglichen Impfungen weiter steigen werde.

