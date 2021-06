Hannover

Niedersachsen kommt bei den Impfungen gegen das Coronavirus immer schneller voran. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) geht davon aus, dass die derzeitige Warteliste bei den Impfzentren in einer Woche abgearbeitet sein wird. Jeder, der sich jetzt eintrage, könne davon ausgehen, dass er im Juli einen Impftermin bekomme, sagte Behrens am Dienstag in Hannover.

Impfen in Niedersachsen: Warteliste schrumpft schnell

Demnach stehen auf der Warteliste der Impfzentren noch 155.000 Menschen. Niedersachsen schafft derzeit laut Behrens rund 200.000 Impfungen pro Woche. Der Druck sei nicht mehr so groß wie noch vor einigen Wochen, als mehr als 600.000 Menschen auf der Warteliste standen. Das Interesse habe etwas nachgelassen. „Wir können aber noch nicht sagen, dass es eine große Impfmüdigkeit gibt.“

„Erst impfen, dann Ferien genießen“: Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Quelle: Julian Stratenschulte

Behrens rief die Niedersachsen auf, sich möglichst noch vor dem Urlaub impfen zu lassen. „Erst impfen, dann Ferien genießen“ müsse das Motto lauten. Die Ministerin kündigte mehrere Aktionen der Impfzentren vor Beginn der Sommerferien am 24. Juli an.

1,3 Millionen Impfdosen

Laut Behrens wird Niedersachsen im Sommer deutliche mehr Impfdosen erhalten als bisher erwartet. Alleine für die Impfzentren stünden im Juli 1,3 Millionen Dosen aller Hersteller zur Verfügung. Bis Ende August seien vermutlich 60 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft. Damit sei Niedersachsen für den Herbst sehr gut aufgestellt.

Von Marco Seng