In dieser Woche beginnen vielerorts die Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Dafür wird Biontech-Impfstoff in kindergerechten Dosen geliefert. Was Eltern über die Impfung wissen müssen, erklärt Prof. Lorenz Trümper, Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen.