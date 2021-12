Hannover

Auch in der kommenden Woche werden die Ärzte in Niedersachsen weniger Impfstoff gegen das Coronavirus erhalten als ursprünglich zugesagt. Dadurch werde die eigentlich hohe Impfkraft der Praxen der niedergelassenen Ärzte gebrochen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Mark Barjenbruch, am Donnerstag in Hannover. Bereits vereinbarte Impftermine für Erst- und Zweitimpfungen sowie die Booster-Impfung müssten wegen der Lieferschwierigkeiten abgesagt und verschoben werden, betonte er.

Das Logistikmanagement des Bundesgesundheitsministeriums, des pharmazeutischen Großhandels und der Apotheken sei alles andere als transparent, kritisierte Barjenbruch. Jedes Amazon-Paket könne vom Kunden über das Internet verfolgt werden. „Nur wo die Impfstoffdosen gerade sind, weiß niemand“, rügte der KVN-Sprecher.

Das Virus interessiert sich nicht für Diskussionen

Vor dem Hintergrund der Lockdowndebatten und der Verschärfung der Kontaktbeschränkungen müsse die knappe Zeit für Impfungen effektiv genutzt werden, betonte der stellvertretende Vorsitzende der KVN, Jörg Berling. „Es darf nicht sein, dass kurzfristig Impftermine abgesagt werden müssen, weil der bestellte Impfstoff nicht zur Verfügung steht“, sagte er. Das Virus interessiere sich nicht für die Diskussion über 2G plus oder 3G und geschlossene oder geöffnete Weihnachtsmärkte. „Die Praxen müssen die Impfstoffmengen erhalten, die sie brauchen.“ Darum müssten sich jetzt alle Beteiligten kümmern.

Impfen in der Apotheke?

Bund und Länder hatten zuvor angekündigt, dass zur Eindämmung der Corona-Pandemie künftig auch Zahnärzte, Apotheker und Pflegefachkräfte Impfungen gegen das Virus vornehmen dürfen. Der Kreis der dazu berechtigten Personen werde deutlich ausgeweitet, hieß es in einem Beschluss. Für die geplante Beschleunigung der Corona-Impfungen bis zum Jahresende will der Bund zusätzliche Impfdosen organisieren. Nach Verhandlungen mit dem Hersteller Moderna könnte eine Lieferung von zehn Millionen Dosen aus dem dritten Quartal des kommenden Jahres auf Dezember vorgezogen werden.

Von Mathias Klein