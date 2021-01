Hannover

Die Impfkampagne in Niedersachsen wird auch in den nächsten Wochen nur langsam vorankommen. Nach Angaben der Landesregierung erhält das Land nach wie vor weniger Impfstoff als geplant.

Am Donnerstag, 28. Januar, will Niedersachsen gleichwohl mit der Terminvergabe für Menschen über 80 Jahre starten, die nicht in Heimen wohnen. „Wir öffnen um 8 Uhr die Hotline und auch das Impfportal“, kündigte der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung in Niedersachsen, Heiger Scholz, am Dienstag in der wöchentlichen Pressekonferenz an. Die Telefonnummer lautet (0800) 9988665, online kann man Termine auf www.impfportal-niedersachsen.de vereinbaren.

Scholz warnte jedoch, dass es nur sehr wenige Termine geben werde. „Die allermeisten werden auf die Warteliste gesetzt werden.“ Das Land rechnet zudem damit, dass es zu einer Überlastung der Hotline kommt. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Hotline dem Ansturm nicht gewachsen sein wird am Anfang“, sagte Scholz.

Impfung in Altenheimen noch lange nicht durch

Von nächster Woche an sollen 31.500 Dosen zur Verfügung stehen, sagte Scholz. Die Hälfte davon solle an die Altenheime gehen, denn dort seien bisher lediglich rund 60 Prozent der Menschen immunisiert. Nur in sechs Landkreisen seien die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen schon abgeschlossen. Diese hätten deshalb weiter Vorrang.

„Der Impfstoff ist extrem begrenzt“, stellte Scholz klar. „Man muss weiterhin Geduld haben.“ Es bat um Verständnis dafür, dass die Bürger nicht davon ausgehen könnten, gleich Anfang Februar einen Termin zu erhalten.

Infektionszahlen in Niedersachsen sinken

Als positiv bewertete Scholz dagegen die Entwicklung bei den Infektionszahlen. „Wir haben eine deutlich sinkende Tendenz“, sagte der Leiter des Krisenstabs. „Die 50er-Inzidenz wird greifbar.“ Aktuell liege der Wert in Niedersachsen bei 85 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Seit rund zehn Tagen gehe er zurück. „Das zeigt, dass die verschärften Lockdown-Maßnahmen wirken.“

Verschärfte Lockdown-Regeln seit Montag

Bundesweit waren der Lockdown und die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zuletzt in der vergangenen Woche vorerst bis zum 14. Februar verlängert worden. Unter anderem wurde die Maskenpflicht verschärft. So dürfen seither beim Einkaufen oder im öffentlichen Nahverkehr nur noch medizinische Masken oder Masken, die dem FFP2-Standard entsprechen, getragen werden.

Bei den Impfungen geht es nur zögerlich voran. Hersteller melden zum Teil Lieferengpässe, sodass der Impfstoff nicht in erwartetem Maße zur Verfügung steht. Zudem gab es Pannen beim Versand der Impfhinweise an über 80-Jährige.

