Hannover

Der Bund hat seine Corona-Impfverordnung in dieser Woche geändert – vor allem, um eine schnellere Impfung von bestimmten Berufsgruppen mit dem Impfstoff des Herstellers Astrazeneca zu ermöglichen, der nur für Menschen bis 65 Jahre zugelassen ist. Die Landesregierung hat ihre Regelungen entsprechend angepasst. Hier ein Überblick, was in Niedersachsen gilt:

Wer hat höchste Priorität?

Menschen, die zur ersten Impfgruppe gehören („höchste Priorität“), können bereits seit Ende Dezember geimpft werden. Dazu zählen alle über 80-Jährigen – sowie vorrangig Personen, die in stationären und teilstationären Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden. Hier wird ausschließlich mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna geimpft. Dazu kommen Pflegekräfte in der stationären und ambulanten Pflege, Personal in Bereichen mit besonders hohem Ansteckungsrisiko wie Notaufnahme, Intensivstationen, Rettungsdienste und Personen, die Menschen mit einem sehr hohen Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf behandeln, betreuen oder pflegen. Die erste Impfgruppe umfasst rund 800.000 Menschen.

Wer ist danach an der Reihe?

Die zweite Impfgruppe („hohe Priorität“) umfasst nach Schätzungen der Landesregierung zwei bis drei Millionen Menschen. Dazu gehören alle über 70-Jährigen. Davon wiederum sollen zunächst alle über 75-Jährigen einen Impftermin bekommen. Der Corona-Krisenstab des Landes rechnet damit allerdings nicht vor April.

Was ist mit Krankheiten oder Behinderungen?

Zur zweiten Gruppe gehören auch Menschen mit Down-Syndrom oder Personen (in Einrichtungen) mit einer Demenz oder geistigen Behinderung, Personen mit schweren chronischen Lungen-, Leber-und Nierenerkrankungen oder nach einer Organtransplantation oder bestimmten Formen von Diabetes mellitus oder Adipositas (BMI über 40). Desweiteren enge Kontaktpersonen (bis zu zwei) des vorgenannten Personenkreises (soweit über 70 Jahre alt) und bis zu zwei enge Kontaktpersonen von Schwangeren. In Einzelfällen können sich auch Menschen impfen lassen, bei denen ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht. Das muss ein Arzt attestieren.

Wer ist aufgerückt in die zweite Gruppe?

Durch die aktualisierte Impfverordnung des Bundes sind etliche weitere Personen in die zweite Priorisierungsgruppe der Impfberechtigten aufgerückt – vor allem Menschen von 18 bis 64 Jahren, die nun Anspruch auf eine Schutzimpfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca haben. Dazu gehört das Personal in Einrichtungen für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung, Personen, die in medizinischen Einrichtungen mit regelmäßigem Patientenkontakt tätig sind, Polizisten und Ordnungskräfte mit hohem Infektionsrisiko im Dienst sowie Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst. Der Impfbeginn dieser Gruppe könnte laut Landesregierung in den Kreisen und Städten sehr unterschiedlich sein – abhängig davon, wie der Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung steht.

Was ist mit Lehrkräften und Erzieherinnen?

Auch sie sind durch die neue Verordnung in die zweite Gruppe aufgerückt. Die Regelung umfasst das Personal in den Grund- und Förderschulen sowie in der Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege, weil dieses täglich eng mit Kindern zusammen arbeitet. Allerdings ist nach Angaben der Landesregierung der notwendige Erlass für die Impfungen der Lehrkräfte noch nicht fertig.

Wer ist in der dritten Gruppe dran?

In der dritten Impfgruppe („erhöhte Priorität“) sind alle über 60-Jährigen. Aus medizinischen Gründen gehören folgende Personen dazu: mit behandlungsfreien Krebserkrankungen, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Autoimmunerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen, Herzinsuffizienz, Arrhythmie, Schlaganfall, Asthma, chronisch entzündliche Darmerkrankung, Diabetes mellitus, Adipositas (BMI über 30). Dazu kommen wieder enge Kontaktpersonen (bis zu zwei) des vorgenannten Personenkreises (soweit über 60 Jahre). In Einzelfällen können sich auch wieder Personen impfen lassen, bei denen ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion besteht (ärztlich bescheinigt).

Welche Berufsgruppen sind dabei?

Personen, die in besonders relevanter Position in Einrichtungen und Unternehmen der „kritischen Infrastruktur“ tätig sind, insbesondere in Apotheken, in der Pharmawirtschaft, im Bestattungswesen, in der Ernährungswirtschaft, in der Wasser-und Energieversorgung, in der Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft, im Transport-und Verkehrsbereich sowie in der Informations- und Telekommunikationstechnik. Dazu kommen Beschäftigte, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen (mit Bezug zum Coronavirus) arbeiten, insbesondere in Laboren und Personal, das keine Patienten betreut.

Und die Verkäuferinnen und Verkäufer?

Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind, gehören ebenfalls zu dieser Gruppe. Zudem Menschen in „besonders relevanter Position“ in den Verfassungsorganen, in den Regierungen und Verwaltungen, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, beim Zoll, bei der Feuerwehr, beim Katastrophenschutz einschließlich des Technischen Hilfswerks, in der Justiz und Rechtspflege, Personen, die in Einrichtungen der Kinder-und Jugendhilfe arbeiten oder in Schulen (soweit sie noch nicht in der Priorität 2 berücksichtigt wurden).

Und alle anderen Niedersachsen?

Müssen nach heutigem Stand warten, bis alle Personen in den drei Gruppen geimpft sind. Auch wer einen Impftermin ablehnt, weil ihm der angebotene Impfstoff nicht zusagt, muss sich laut Landesregierung wieder „hinten anstellen“.

Von Marco Seng