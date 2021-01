Hannover

Der Start der Terminvergabe in den Impfzentren in Niedersachsen endete am Donnerstag im Chaos: die Telefonhotline für die meisten Menschen nicht erreichbar und dazu ein Internetportal, das ungültige Zugangscodes versendet. Dennoch waren nach nicht einmal einer Stunde alle 15.000 verfügbaren Termine vergeben – impfberechtigt in den Zentren sind aber rund 550.000 Menschen über 80 Jahre, die nicht in Heimen leben.

Es ist die bislang letzte einer ganzen Serie von Pannen. Seit Ende Dezember läuft die größte Impfkampagne in der Geschichte des Landes eher holprig. Das sind die Gründe:

Anzeige

Problem 1: Zu wenig Impfstoff

Seit dem 27. Dezember ist in Niedersachsen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 verfügbar; zunächst ausschließlich von Biontech/Pfizer, später wurde ein ähnliches Mittel von Moderna zugelassen. Von beiden Herstellern gibt es aber zu wenig Impfstoff, immer wieder fallen versprochene Lieferungen aus. Dafür kann das Land allerdings nichts, zumal die Bestellung in Händen des Bundes und der EU lag.

Problem 2: Niedrige Impfquote

Insgesamt sind mit den vorhandenen Dosen in Niedersachsen bisher vergleichsweise wenige Menschen geimpft worden. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Donnerstag lag Niedersachsen mit einer Impfquote von 1,8 Prozent im Vergleich der Bundesländer auf dem vorletzten Platz gemeinsam mit Baden-Württemberg und Hessen. Nur Nordrhein-Westfalen hatte mit 1,7 Prozent noch weniger Menschen geimpft.

Im Bundesschnitt haben 2,1 Prozent der Bevölkerung zumindest eine von zwei Spritzen bekommen. Deutlich besser stehen Bundesländer wie Rheinland-Pfalz (3,3 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (3,3) oder Schleswig-Holstein (3,0) da.

Lesen Sie auch: Kommentar: Scheitern mit Ansage

Die Landesregierung hat das bisher immer mit unterschiedlichen Impfstrategien erklärt: Weil die Patienten erst nach zwei Impfungen einen umfassenden Schutz erhalten, hält Niedersachsen von Anfang an die Hälfte des verfügbaren Impfstoffs zurück, damit auch bei Lieferproblemen in jedem Fall die zweite Spritze verabreicht werden kann.

Rheinland-Pfalz macht das anders: Dort sind von Beginn an alle verfügbaren Impfdosen verspritzt worden – allerdings werden dort wegen anhaltender Lieferschwierigkeiten mittlerweile keine Erstimpfung mehr verabreicht. Der verfügbare Impfstoff wird nur noch für die Zweitimpfungen verwendet. Die Quote der Zweitimpfungen ist in Niedersachsen mit 0,2 Prozent doppelt so hoch wie in Rheinland-Pfalz.

Lesen Sie auch: Niedersachsen hat den Impfstart verschlafen

Mecklenburg-Vorpommern allerdings liegt bei beiden Impfungen deutlich vor Niedersachsen: 3,3 Prozent der Bevölkerung haben die erste Spritze erhalten, 0,6 Prozent auch schon die zweite. Dort sind die Impfzentren bereits seit dem 12. Januar in Betrieb. Die Anmeldung und die Terminvergabe wurden entzerrt, indem die Berechtigten Einladungen bekamen – es wurden jeweils nur 2500 Briefe pro Woche verschickt. Die Empfänger konnten sich dann zur Impfung anmelden. Im Nordosten fangen in der kommenden Woche sogar die ersten Hausarztpraxen an zu impfen. In Niedersachsen heißt es dazu bisher, das sei nicht möglich, weil der Impfstoff in der Handhabung so kompliziert sei.

Problem 3: Kommunikation zwischen Land und Kommunen

Schon von Beginn an hat das Land den verfügbaren Impfstoff nur schwer unters Volk gebracht. Am 27. Dezember erhielten die ersten Senioren in Heimen in einigen wenigen Landkreisen die erste Impfung – an den ersten beiden Tagen der Impfkampagne bekamen so nur 835 Menschen die erste Spritze, obwohl deutlich mehr Dosen zur Verfügung standen.

Mitarbeiter und Bewohner eines Pflegeheims in Bad Rothenfelde gehörten zu den Ersten, die in Niedersachsen gegen Corona geimpft wurden. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Auch danach kam die Impfkampagne nur schleppend in Gang. Das lag auch daran, dass die Landesregierung die großen Städte und Landkreise, die für die Organisation der Impfungen zuständig sind, bis zum Mittag des 23. Dezember in dem Glauben ließ, dass sie erst zu Jahresbeginn 2021 mit Impfstoff rechnen können.

Am Abend des 23. Dezember war dann alles plötzlich anders. Kommunen sollten vorzeitig doch Dosen ordern können. Nur erreichte diese Information wegen der Weihnachtstage kaum eine Stadt oder einen Landkreis. Das Problem war: Die E-Mail mit dem Angebot wurde am Vorabend des Heiligabend gegen 19 Uhr ohne weitere Warnung oder Anrufe versendet. In vielen Landkreisen ging die Mail darum über die Weihnachtstage unter – als die Bestellfrist am 28. Dezember um 10 Uhr morgens ablief, hatten die Mitarbeiter vieler Verwaltungen das Schreiben noch gar nicht wahrgenommen. Die Landeshauptstadt Hannover hatte das Ministerium gar nicht erst in den Verteiler aufgenommen.

Problem 4: Kommunikation mit den Bürgern

Doch auch mit den Bürgern klappt die Kommunikation nicht so recht. Eigentlich sollten alle Menschen über 80 Jahre kürzlich einen Brief von Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) bekommen, in dem der Starts der Impfungen in den Impfzentren angekündigt wird. Doch viele Senioren erreichten die Briefe nicht – dafür gingen Schreiben an längst Verstorbene raus. Der Grund: Das Land hatte zur Ermittlung der Berechtigten nicht auf die Meldedaten der Kommunen zurückgegriffen, obwohl diese das der Landesregierung angeboten hatten. Aus Datenschutzgründen kaufte das Land stattdessen Adressdaten der Deutschen Post – und die waren unvollständig oder überholt. Eine HAZ-Leserin über 80 hat eine Umfrage in ihrem Bekanntenkreis gemacht: Von acht Bekannten, die älter sind als 80 Jahre, hatten demnach nur zwei den Brief erhalten.

Problem 5: Zu wenige Mitarbeiter in der Hotline

Heiger Scholz (SPD), der Leiter des Corona-Krisenstabs, hatte schon Tage vorher angekündigt, dass das Land die Terminvergabe nicht hinbekommen werde: Man könne doch nicht erwarten, dass die Landesregierung eine Hotline aufbaue, die 200.000 Anrufe am Tag verarbeite, sagte der Staatssekretär von Gesundheitsministerin Reimann am Dienstag.

Fest steht seit Donnerstagmorgen: Da hat der oberste Krisenmanager recht behalten – und sich zugleich kolossal verschätzt. Es gingen nicht 200.000 Anrufe am Tag ein, sondern 700.000 in einer Stunde.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Organisation der Hotline hat das Land an einen privaten Dienstleister mit Sitz in Luxemburg übertragen: Die Firma Majorel, eigenen Angaben zufolge „globaler Marktführer im Customer Experience Management“, bietet unter anderem in der Corona-Krise „Lösungen für Gesundheitsbehörden“ an, ausdrücklich auch bei der „Umsetzung eines Prozesses zur Impfung der Bevölkerung“. Kurz gesagt: Das Unternehmen organisiert Telefonhotlines.

Offenbar hat das Land aber nicht ausreichend Kapazitäten bei Majorel eingekauft – oder der Dienstleister hat sich verschätzt: Majorel hat die Mitarbeiter in der Corona-Hotline von rund 70 im Dezember auf rund 130 in der vergangenen Woche aufgestockt. In den kommenden Wochen soll die Zahl weiter auf 250 bis 280 Mitarbeiter steigen. Laut Majorel könnten mit 250 Mitarbeitern rund 25.000 Anrufe täglich bearbeitet werden.

Problem 6: Misslungenes Onlineportal

Auch beim Online-Anmeldeportal hat das Land offenbar versäumt, ausreichend Kapazitäten zu schaffen. Zu Problemen bei der Onlineterminbuchung hat vor allem der Umstand geführt, dass der Zugang über einen Code freigeschaltet werden musste, den die Nutzer auf Anfrage per SMS zugesandt bekamen.

Das Portal sei insgesamt fehlerhaft programmiert, schimpft ein Informatiker aus Hamburg, der für seine Eltern im Kreis Schaumburg einen Termin machen wollte. „Das programmiert man so nicht. Das ist peinlich hoch zehn.“ Gemeint ist die Anforderung der SMS. Die ist so gestaltet, dass die Nutzer beliebig viele Zugangscodes anfordern konnten. Da das System wegen hoher Zugriffszahlen von Beginn an überlastet gewesen sei und die SMS daher verzögert kam, hätten viele Nutzer wahrscheinlich weitere Codes angefordert – und damit den SMS-Versandt erst recht in die Knie gezwungen. „Die Anforderung hätte man begrenzen müssen“, sagt der Programmierer. Die Folge: Die SMS mit dem Freischaltcode kam noch später – und war in der Zwischenzeit durch die erneuten Anforderungen ungültig geworden.

Ein weiterer Fehler des Onlineportals: Die Nutzer, einmal angemeldet, sind nicht dauerhaft registriert. Das bedeutet: Niemand wird informiert, sobald es neue Termine gibt, alle müssen die Anmeldeprozedur mit überlastetem SMS-Versand erneut durchlaufen.

Von Karl Doeleke