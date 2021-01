Kreis Peine

Wie das Landesgesundheitsamt gemeldet hat, ist die Sieben-Tagesinzidenz im Kreis Peine am Freitag von 179,5 auf 192,1 gestiegen – was aktuell den höchsten Wert in allen niedersächsischen Kommunen darstellt. Bislang hatte diesen der benachbarte Landkreis Gifhorn, wo der Wert in den vergangenen Tagen bei zum Teil deutlich mehr als 200 lag. Am Freitag ging er dort allerdings auf 192 zurück.

Zum Vergleich: In Niedersachsen liegt die Sieben-Tagesinzidenz im Schnitt bei 105,7. Insgesamt 126 235 Corona-Fälle verzeichnet das Landesgesundheitsamt seit Beginn der Pandemie, 1473 mehr als am Donnerstag. 104 409 Personen gelten als genesen, im Vergleich zum Vortag ist das ein Plus von 1386. In Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind landesweit 2572 Menschen.

Von Dennis Nobbe