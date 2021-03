Corona-Inzidenz über 200: Salzgitter schließt ab Montag alle Schulen

Salzgitter

Wegen extrem gestiegener Corona-Infektionszahlen schließt die Stadt Salzgitter alle Schulen in der Woche vor den Osterferien. Erlaubt sei der Schulbesuch zwischen dem 22. und 28. März nur für das Ablegen von Prüfungen, für die Präsenz erforderlich sei, teilte die Verwaltung nach einer Sitzung des Krisenstabs mit.

Die Inzidenz der Stadt war innerhalb einer Woche von 99,7 auf am Donnerstag 233,0 gestiegen. So viele Menschen pro 100 000 Einwohner steckten sich binnen sieben Tagen mit dem Virus an. Zahlreiche Infektionsfälle stammten aus Familien, sagte Oberbürgermeister Frank Klingebiel (SPD) am Mittwoch. Diese würden dann auch in Einrichtungen wie Kitas und Schulen getragen.

Maskenpflicht am See

Darüber hinaus erließ die Stadt eine Maskenpflicht auf den drei Parkplätzen am Salzgittersee. Dort hätten sich in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder Gruppen von Menschen getroffen, was die aktuelle Corona-Verordnung verbietet. Salzgitter hat soziale Brennpunkte, die Stadt hat eine hohe Pro-Kopf-Verschuldung und einen großen Migrantenanteil.

Von RND/dpa