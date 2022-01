Hannover

In Niedersachsen ist inzwischen knapp ein Drittel der Schülerschaft von der Pflicht zum Selbsttest vor dem Schulbesuch befreit, weil die Schüler doppelt geimpft oder genesen sind. Das hat das Kultusministerium im Kultusausschuss des Landtages mitgeteilt. Am 10. Januar hat in Niedersachsen der Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien wieder begonnen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will trotz der erwarteten Omikron-Welle am Präsenzunterricht festhalten. Viele der insgesamt 339.920 Schüler, die von der Testpflicht befreit sind, machten aber dennoch freiwillig täglich einen Schnelltest, sagte ein Vertreter des Ministeriums. Das habe man den Schülern und dem Schulpersonal auch dringend empfohlen. Bis auf Weiteres will das Land an der täglichen Testpflicht in den Schulen festhalten.

4,1 Millionen Selbsttests ausgegeben

Insgesamt sind in Niedersachsen in der ersten Schulwoche 4,1 Millionen Schnelltests an Schüler und 222.910 Tests an Schulbeschäftigte ausgegeben worden. Darunter fallen nach Angaben eines Ministeriumssprechers Schnelltests für nicht geimpfte Mitarbeiter wegen der 3G-Regel am Arbeitsplatz und Testkits für Beschäftigte, die zwar geimpft oder genesen seien, sich aber freiwillig testeten.

Schulleiter dürfen Tests für geimpfte Schüler nicht verweigern

Grundsätzlich sind Geimpfte und Genesene laut Bundesinfektionsschutzgesetz nicht verpflichtet, sich zu testen. Wer das aber freiwillig tun möchte, soll auch von den Schulen kostenlose Tests erhalten. Nach Angaben des Ministeriums sind an den Schulen so viele Testkits verteilt worden, dass jeder der 1,1 Millionen Schüler täglich einen Schnelltest machen kann. Eltern hatten sich beschwert, dass einige Schulleiter geimpften Schülern die Testkits verweigert hätten.

Dies seien vermutlich besonders vorsichtige Rektoren gewesen, die Angst gehabt hätten, dass ihnen dann Tests für sogenannte anlassbezogene Fälle fehlen könnten, sagte ein Ministeriumsvertreter im Kultusausschuss. Der Hintergrund: Wenn in einer Lerngruppe ein positiver Schnelltest gemeldet wird, müssen sich alle Mitschüler, ungeachtet ihres Impfstatus’, fünf Tage hintereinander testen. Die Sorge, dass es zu wenige Tests gebe, sei aber unbegründet, heißt es aus dem Ministerium. Die Kapazitäten seien entsprechend hochgefahren worden.

Immer mehr Corona-Fälle an Schulen

Aktuell gibt es 2230 positiv getestete Schüler an 564 Schulen in Niedersachsen, bei den Lehrkräften gibt es 193 positive Corona-Fälle und bei sonstigen Mitarbeitern 76, die Tendenz ist allgemein steigend. Die meisten Infektionen wurden an Grundschulen gemeldet, gefolgt von Gymnasien und Berufsbildenden Schulen. In der Region Hannover sind 1072 Fälle bei Schulkinder und 61 beim Personal bekannt, verteilt auf regionsweit 223 Schulen.

Seit dieser Woche läuft der Schulbetrieb in Niedersachsen wieder, und die Corona-Zahlen steigen. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Nur ein Drittel der positiven Schnelltests über PCR-Test auch bestätigt

Von den 4,1 Millionen ausgegebenen Selbsttests waren zuletzt knapp 13.000 positiv, das ist eine Verdreifachung gegenüber dem Stand Anfang Dezember. Nur in jedem dritten Fall allerdings – bei 4700 Schnelltests – bestätigte ein PCR-Test später das positive Ergebnis.

Bislang sind nach Angaben des Ministeriums von den Zwölf- bis 17-Jährigen rund 61 Prozent voll geimpft. Eine Auffrischungsimpfung haben 10,8 Prozent in dieser Altersgruppe erhalten. Die Ständige Impfkommission hat erst kürzlich die sogenannte Booesterung auch für Jugendliche empfohlen. Je älter die Schüler seien, desto häufiger seien sie auch schon dreimal geimpft, hieß es. Bei den 16- bis 17-Jährigen haben demnach bereits 17,4 Prozent eine dritte Corona-Impfung bekommen.

Impfquote am Gymnasium und an BBS besonders hoch

Laut Ministerium ist die Impfquote an den Gymnasien und an den Berufsbildenden Schulen besonders hoch, weil hier auch die Schüler älter seien. Kommunen planten aber weiterhin auch verstärkt Impfangebote an anderen Schulen etwa in sozialen Brennpunkten.

Von Saskia Döhner