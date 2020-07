Hannover

Bei einem Corona-Ausbruch soll es künftig möglich sein, einzelne Gebäudekomplexe oder Straßen abzuriegeln. Eine Ein- und Ausreisesperre für ganze Landkreise oder Großstädte soll es erst geben können, wenn die Zahl der Infektionen stark steigt oder es keine Gewissheit gibt, dass die Infektionsketten bereits unterbrochen sind. Darauf haben sich Bund und Länder nach Beratungen am Donnerstag verständigt. Demnach wollen die Behörden künftig zielgenauer auf lokale Ausbrüche der Corona-Pandemie reagieren.

Zielgenauer reagieren

„Diese Maßnahmen sollen zielgerichtet erfolgen und müssen sich nicht auf den gesamten Landkreis beziehungsweise die gesamte kreisfreie Stadt beziehen“, heißt es in dem gemeinsamen Beschluss. Dem Papier zufolge sollen die Länder dafür sorgen, dass Reisende aus Regionen mit erhöhten Corona-Infektionen nur dann in Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen untergebracht werden beziehungsweise ohne Quarantänemaßnahme in ein Bundesland einreisen dürfen, wenn sie mit einem ärztlichen Zeugnis nachweisen können, dass sie nicht infiziert sind.

„Schneller, kleinräumiger, präziser: Das ist das, was wir heute vereinbaren wollen“, hatte Kanzleramtschef Helge Braun vor den Gesprächen gesagt. Beschränkungen solle es nur noch dort geben, wo sie unbedingt notwendig seien, etwa in Teilen eines Betriebes oder in Teilen einer Gemeinde, in denen das Coronavirus ausgebrochen sei. Es gehe nicht darum, bei einem Hotspot ganze Landkreise einzuschränken.

Ministerin Reimann : „So milde wie möglich“

„Es ist richtig und vernünftig, dass alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona-Ausbrüchen so lokal eingegrenzt und so präzise und milde wie möglich ergriffen werden“, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) der HAZ. Angesichts des derzeit landesweit ruhigen und beherrschbaren Infektionsgeschehens seien pauschale Beschränkungen nicht verhältnismäßig. Reimann sagte, dass im Einzelfall eine „Einschränkung der Mobilität“ aber nötig sein könne, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) lehnte die Abriegelung von ganzen Kreisen ab. Das sei in der Fläche nicht praktikabel. Ein Ausreiseverbot für die 1,5 Millionen Menschen in der Region Hannover etwa, „womöglich wegen eines klar zu lokalisierenden Ausbruchs, das kann auch angesichts der aktuell sehr niedrigen Infektionszahlen nicht funktionieren“, sagte Pistorius.

Quarantäne nach Reisen

Der Niedersächsische Landkreistag begrüßte den Beschluss. „Die Landkreise und ihre Gesundheitsämter haben in ihrer jetzigen Struktur den maßgeblichen Beitrag für die Eingrenzung des Pandemiegeschehens geleistet“, sagte Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer. Bundesweite Standards, die vom Bodensee bis nach Flensburg gelten sollten, seien da wenig hilfreich.

Bund und Länder legten mit Blick auf die Reisesaison zudem fest, dass Rückkehrer aus dem Ausland, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, verpflichtet bleiben, sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben.

Von Marco Seng und Ulrich Steinkohl