Hannover

Trotz weiter sinkender Infektionszahlen gibt es zunächst keine gemeinsamen Regelungen für den Besuch von Großveranstaltungen in Deutschland. Die Bundesländer können sich nicht über den Umgang mit Konzerten, Festen oder Fußballspielen unter Corona-Bedingungen einigen. Wie es hieß, scheiterte am Donnerstag ein entsprechender Vorstoß von SPD-geführten Bundesländern, dem sich auch Niedersachsen angeschlossen hatte, offenbar am Widerstand von CDU-Ländern und Kanzleramt.

Arbeitsgruppe statt Einigung

Die Ministerpräsidenten beschlossen demnach bei ihrer Sitzung nur, dass sich eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Staatskanzleichefs darüber verständigen soll, wie solche Veranstaltungen einheitlich geregelt werden könnten. Diese Arbeitsgruppe soll dann auch einen Beschluss fassen. Voraussetzungen für den Zutritt könnten eine bestimmte Impfquote sowie eine Test- und Maskenpflicht sein.

Lesen Sie auch: Touristenorte in Niedersachsen fordern weitere Lockerungen

Beschluss in ein bis zwei Wochen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich unmittelbar vor der Runde der Regierungschefs für gemeinsame Regeln ausgesprochen. Einheitliche Maßstäbe seien sinnvoll, weil Großveranstaltungen wie Spiele der Fußball-Bundesliga oder Konzerttourneen oft das gleiche Format hätten, sagte Weil am Donnerstag in der ARD. „Grundsätzlich tasten wir uns ja derzeit heran. Man sieht das ja ganz deutlich zum Beispiel bei der Fußball-Europameisterschaft.“ Weil sagte nach der Sitzung im Landtag, er rechne mit einem Beschluss der Arbeitsgruppe in den nächsten ein bis zwei Wochen.

Althusmann fordert „Deutschland-Plan“

Ähnlich äußerte sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). „Vor allem in Hinblick auf den anstehenden Sommerurlaub und für Festivals oder Sportveranstaltungen sollten wir zügig eine einheitliche Linie schaffen“, erklärte Althusmann. Ein solcher „Deutschland-Plan“ würde die Sicherheit garantieren, dass nicht in jedem Bundesland andere Regeln gelten. „Ebenso benötigen die Tourismus- und Veranstaltungsbranche klare Vorgaben für Lockerungen, die sie unterstützen, ohne unnötig ins Risiko zu gehen.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tourismusorte in Niedersachsen hoffen auf weitere Lockerungen

Aus niedersächsischen Tourismusregionen wird unterdessen der Ruf nach weiteren Lockerungen für Kommunen mit einer Inzidenz unter 10 lauter. „Wenn sich die Lage im einstelligen Bereich stabilisiert, müssen die jetzigen Regelungen überdacht werden“, sagte der Lüneburger Landrat Jens Böther (CDU). Aus Friesland und Goslar hatte es Forderung für weitere Lockerungen gegeben, nachdem die Inzidenz in beiden Landkreisen auf null gesunken war.

Von Marco Seng und Mathias Klein