Im Gegensatz zum ersten Lockdown im Frühjahr 2020 sollen die Spielplätze trotz der strengen Kontaktbeschränkungen nicht geschlossen werden. Die Landesregierung arbeitet derzeit an einer Regelung für die neue Corona-Verordnung.

Die kleine Frida guckt im April vergangenen Jahres in Hannover auf einen abgesperrten Spielplatz. Solche Bilder sollen sich in Niedersachsen trotz Kontaktbeschränkungen nicht wiederholen. Das Land will die Spielplätze offen halten. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa