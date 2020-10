Corona-Kontrollen: Kommunen wollen zusätzliches Personal für Ordnungsämter

Hannover

Die ansteigenden Corona-Infektionszahlen beschäftigen in Hannover auch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Um die Corona-Auflagen als Amtshilfe für die Region Hannover zu überprüfen, sind laut Stadtsprecher Felix Weiper zurzeit 40 Außendienstmitarbeiter im städtischen Ordnungsdienst beschäftigt. Sie überprüfen gemeinsam mit der Polizei auch auf Wochenmärkten die Maskenpflicht und Abstandsgebote sowie die Einhaltung der Vorgaben in Lebensmittelbetrieben. Angesichts der knappen Personalressourcen und steigender Infektionszahlen fordert der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (SGB) jetzt zusätzliche Kräfte für die kommunalen Ordnungsämter – auf Kosten des Bundes. Vor dem Hintergrund verschärfter Corona-Regeln hält es die Stadt Hannover wiederum nicht für ausgeschlossen – zumindest im Falle einer weiteren Zuspitzung der Lage – einen privaten Sicherheitsdienst zur Unterstützung der Kontrollen auf den Wochenmärkten zu beauftragen.

„Bisher ist das aber lediglich eine Option“, betont ein Stadtsprecher. Private Sicherheitsunternehmen als Verstärkung für Corona-Kontrollen hatte in der vergangenen Woche der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, ins Spiel gebracht. Er sprach sich dafür aus, dass Kommunen hoheitliche Aufgaben der kommunalen Ordnungsämter auf zertifizierte private Firmen übertragen. Die Ordnungsämter hätten nicht genügend Kapazitäten für die dringend nötigen massenhaften Corona-Kontrollen.

Die Stadt Hannover hält im Falle drastischer Infektionsgeschehen den Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten auf Wochenmärkten nicht für ausgeschlossen. Quelle: Rainer Dröse

Ganz so weit will die niedersächsische Landesorganisation des Gemeindebunds aber nicht gehen: „Es sollte der gesunde Menschenverstand ausreichen, um die Regeln zu befolgen. Das funktioniert bei uns in Niedersachsen auch weitgehend gut“, sagt Präsident Marco Trips. Eingreifen müsse man dort, wo starke und vorsätzliche Verstöße vorliegen würden. „Dabei hilft es unbedingt, wenn die kommunalen Ordnungsämter generell mit Bundesgeld gestärkt werden, damit sie dauerhaft qualifiziertes Personal zur Verfügung haben“, sagt Trips. An private Firmen denkt er dabei nicht: „So weit sind wir noch nicht“, bestätigt Sprecher Thorsten Bullerdiek.

Sicherheitsdienste können keine Anzeigen aufnehmen

Die Stadt Hannover ist trotz eines immerhin nicht ausgeschlossenen Einsatzes von privaten Firmen auch zurückhaltend. „Die Aufforderungen zur Einhaltung des Abstandsgebots und der Maskenpflicht werden in der Regel befolgt – auch, weil unsere Vollzugsbeamte vom Ordnungsdienst ansonsten ordnungsrechtliche Maßnahmen ergreifen und Anzeigen aufzunehmen können“, sagt Sprecher Weiper. Diese Möglichkeit hätten private Sicherheitskräfte normalerweise nicht. „Sie müssten den Ordnungsdienst oder die Polizei rufen“, nennt Weiper ein Problem.

Gesundheitsamt setzt bereits Sanitätssoldaten ein

Auf die Frage nach konkreteren Plänen verweist die Stadt an das zuständige Gesundheitsamt der Region Hannover. Dort wird aber derzeit offenbar kein Einsatz privater Firmen geplant. Angesichts der bundesweiten Diskussion wolle sich die Region nicht an Spekulationen beteiligen. Ohnehin gelte: „Grundsätzlich kontrolliert das Gesundheitsamt in der Regel nicht selbst. Die Kontrollen laufen in Amtshilfe durch die kommunalen Polizeikräfte sowie das Ordnungsamt“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel und spielt den Ball damit weiter. Ohne Hilfskräfte kommt aber auch das Regionsamt nicht mehr aus. Kürzlich wurden dort 40 Bundeswehrsoldaten des Heeres geschult, die jetzt bei der Kontaktverfolgung Infizierter helfen. Der Einsatz ist zunächst bis 30. November befristet, könnte aber verlängert werden.

Polizei nennt Vielzahl an Kontrollinstanzen

Und was sagt die Polizei zu einer möglichen Corona-Kooperation mit privaten Firmen? „Grundsätzlich sind originär die jeweiligen Ordnungsbehörden der Städte und Landkreise für die Überwachung und Durchsetzung der Maßnahmen zur weiteren Ausbreitung des Virus zuständig“, sagt Martin Richter von der Polizeidirektion Hannover. Die Bewertung eines Einsatzes privater Unternehmen obliege den zuständigen Behörden. Dennoch sei die Polizei auch an der Durchsetzung der Regeln beteiligt – etwa bei gemeinsamen Streifengänge von Polizei und städtischem Ordnungsdienst in ausgewählten Zeitabschnitten und Schwerpunktbereichen. In der Pflicht, die Corona-Beschränkungen zu beachten und durchzusetzen, seien aber auch Veranstalter sowie Betreiber von gastronomischen Einrichtungen. Im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) seien das Land und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen kürzlich eine Sicherheitspartnerschaft eingegangen.

Von Ingo Rodriguez