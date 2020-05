Hannover

Die AfD will am 23. Mai landesweit gegen eine Einschränkung von Grundrechten in der Corona-Krise demonstrieren. Das hatte AfD-Landeschefin Dana Guth bereits vor einer Woche verkündet. Jetzt hat Guth in einer Mitteilung an die Parteimitglieder Details der geplanten Protestaktionen genannt – und dabei auch scharfe Kritik an der Corona-Politik von Bund und Ländern geübt. Sie schreib von „übertriebenen Panikszenarien“.

Zuletzt hatten Parteimitglieder in Hannover zweimal Demonstrationen angemeldet und sie jeweils kurzfristig abgesagt. Der Bundestagsabgeordnete Dietmar Friedhoff begründete dies in einem internen Schreiben, dass der HAZ vorliegt, mit seiner Meinung nach unangemessenen Infektionsschutzauflagen der Behörden. Er merkt aber auch an: „Innerparteiliche Streitigkeiten, Angriffe und Verleumdungen haben in unerträglicher Weise zugenommen.“ Außerdem monierte Friedhoff in dem Brief, es scheine „mittlerweile gerade in unserer Partei ein Volkssport zu sein, alles und jeden innerhalb der Partei anzugreifen, zu diffamieren und zu verleumden“.

Guth : „Unermessliche Schäden“

Über die aktuellen Entwicklungen „möchte man nur noch fassungslos mit dem Kopf schütteln“, schreibt Guth mit Blick auf die Corona-Pandemie an die Parteimitglieder. In Niedersachsen seien nur etwa 2000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – bei fast 8 Millionen Einwohnern. Trotzdem halte die Politik an weitgehenden Einschränkungen für die Menschen in diesem Land fest. Regiert werde nach wie vor durch die Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten. Guth: „Die menschlichen, familiären und wirtschaftlichen Schäden werden unermesslich sein.“ Deutschland werde sich verändern – nicht zum Guten.

Das AfD-Landeschefin begrüßte den wachsenden Protest in der Bevölkerung „Viele Menschen sind schlichtweg nicht mehr bereit, die Politik die ihre Existenzgrundlage vernichtet, hinzunehmen.“ Die meisten Kritiker seien ganz normale Bürger, Eltern, Steuerzahler und keine Verschwörungstheoretiker.

Proteste am Tag des Grundgesetzes

Die AfD will am kommenden Sonnabend (Tag des Grundgesetzes) Proteste an mindestens zehn Orten in Niedersachsen organisieren, die aber nicht genannt werden. 19 Kreisverbände hätten bisher ihre Teilnahme zugesagt. Der Landesvorstand will demnach die notwendigen Banner, Spruchbänder und Grundgesetze organisieren.

Von Marco Seng