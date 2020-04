Hannover

In der Corona-Krise diskutiert die Politik auch über eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Doch es mangelt an geeigneten Schutzmasken. Die stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Krisenstabes, Claudia Schröder, machte am Dienstag deutlich, das die Masken FFP-2 und FFP-3, die einen guten Schutz vor dem Coronavirus bieten, Ärzten, Pflegern und Rettungskräften „vorbehalten bleiben“ sollen. „Wir warten diese Woche auf eine Lieferung von 1,5 Millionen FFP 2-Masken“, sagte Schröder. Diese würden sofort wieder in die Verteilung gehen. Es mangele aber nach wie vor an geeigneten Schutzmasken. „Die wichtigste Regel ist Abstand halten. Das gilt auch, wenn ich Mund- und Nasenschutzmasken trage.“

Fast 1000 Corona-Patienten in Kliniken

Nach Schröders Angaben steigt die Zahl schwer erkrankter Coronavirus-Infizierter in Niedersachsen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, weiter an. Sie lag am Dienstag bei 945, das waren etwa 45 Patienten mehr als eine Woche zuvor. 253 davon befinden sich auf der Intensivstation, rund 170 von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Diese Zahl ist gegenüber der Vorwoche nur leicht gestiegen. 724 freie Beatmungsbetten stehen demnach in Niedersachsen noch zur Verfügung. „Wir haben nur ein Drittel unserer belegbaren Beatmungsplätze besetzt“, sagte Schröder. So ein System könne aber bei einer steigenden Zahl von Infektionen schnell an seine Grenze kommen.

Anzeige

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Niedersachsen stieg am Dienstag um 119 auf 8070. Die Zahl der Todesfälle lag bei 223. Knapp 4000 Betroffene gelten als genesen. „Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, zeigen eindeutig Wirkung“, sagte Schröder. Wegen der Osterfeiertage gebe es aber „Meldeverzerrungen“. Hohe Fallzahlen vermelden danach Landkreise, die an der Grenze zu stark vom Coronavirus betroffenen Bundesländern liegen – etwa der Kreis Lüneburg mit seiner Nähe zu Hamburg oder der Kreis Osnabrück durch die Nachbarschaft zu Nordrhein-Westfalen.

Weitere HAZ+ Artikel

Heime bleiben ein Problem

Ein großes Problem sind weiterhin die Alten- und Pflegeheime. Da bleibe es bei einer Ansteckung nicht bei einem Fall, erklärte Schröder. Das erreiche eine Vielzahl von Bewohnern und Mitarbeitern. Aktuell gehe es um eine auffällige Häufung von Infektionen im Landkreis Göttingen, wo zwischenzeitlich 15 von 55 Heimen betroffen waren.

Von Marco Seng