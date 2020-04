Hannover

Friseure dürfen zwar in Niedersachsen ab dem 4. Mai wieder Haare schneiden, sie müssen aber künftig bei ihrer Arbeit wegen der Corona-Pandemie strenge Regeln beachten. So muss jeder Friseur Namen und Kontaktdaten des Kunden sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Salons dokumentieren. Das geht aus der geplanten Neufassung der Corona-Verordnung des Landes hervor, die der HAZ vorliegt. Mit dieser Maßnahme sollen etwaige Infektionsketten nachvollzogen werden. „Eine Kundin oder ein Kunde darf nur bedient werden, wenn sie oder er mit der Dokumentation einverstanden ist“, heißt es in dem Entwurf.

Maskenpflicht in Bahnen und Geschäften

Friseure müssen zudem bei der Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und nach jedem Kunden die Hände desinfizieren. Zu den Hygieneregeln gehört demnach auch, dass in den Friseurläden ein Abstand zwischen den Kunden von mindestens 1,5 Metern gewährleistet sein muss.

In der neuen Verordnung wird auch die Maskenpflicht geregelt, die ab kommenden Montag in Geschäften sowie in Bussen, Bahnen und Taxis gilt. Demnach sind Kunden und Fahrgäste verpflichtet, eine „textile Barriere“ als Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese solle aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet sein, „eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und Aussprache zu verringern“, heißt es. Geeignet seien auch „Schals, Tücher, Buffs, aus Baumwolle oder anderem geeignetem Material selbst hergestellte Masken oder Ähnliches“.

Ausnahmen für Lungenkranke

Ausnahmen gelten laut der Verordnung für Personen, für die aufgrund von Vorerkrankungen, zum Beispiel schwere Herz- oder Lungenerkrankungen, „wegen des höheren Atemwiderstands das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist“ – und für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres.

Ein weitere Änderung soll offenbar auf Wunsch der Kommunen noch in die Verordnung aufgenommen werden. Danach wird das bestehende Beförderungsverbot auf die ostfriesischen Inseln gelockert. Davon waren bisher nur Bewohner, medizinisches Personal, Journalisten und Personen mit einem Arbeitsauftrag auf den Inseln ausgenommen. Künftig sollen auch die Ehe- oder Lebenspartner eines Bewohners mit erstem Wohnsitz auf der Insel zugelassen werden sowie Verwandte ersten Grades eines Bewohners – soweit zwingende familiäre Gründe vorliegen.

Nachbarschaftshilfe für Kinder?

Eine weiterer Punkt wurde in der Landesregierung diskutiert, aber offenbar verschoben. Danach soll die Notbetreuung von kleinen Kindern künftig auch in der Nachbarschaft möglich sein. Bei dieser „Nachbarschaftshilfe“ soll ein feste Anzahl von „konkreten Bezugspersonen“ festgelegt werden.

Von Marco Seng